Петросян выиграла короткую программу на КПК, Валиева упала с четверного тулупа

Фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу у женщин на Кубке первого канала.

За свой прокат она набрала 76,45 балла. Согласно регламенту турнира, фигуристки получили право на исполнение четверных прыжков в короткой программе. Петросян в своем выступлении исполнила четверной тулуп.

Камила Валиева, которая впервые после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил представила соревновательную программу, также пошла на четверной тулуп, но упала. За свой прокат фигуристка набрала 70,00. Обе спортсменки на КПК представляют команду Москвы.

Также короткие программы представили Софья Муравьева (70,89, команда Санкт-Петербурга), Дина Хуснутдинова (55,11, команда Санкт-Петербурга), Алиса Двоеглазова (70,22, команда Москвы), которая также пошла на четверной тулуп, но упала, и Ксения Гущина (67,49 балла, команда Санкт-Петербурга).

После выступления спортивных пар, конкурса элементов и коротких программ женщин команда Москвы лидирует, набрав 732,88 балла. У команды Санкт-Петербурга — 690,24 балла.

