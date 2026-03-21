Иранские военные заявили об уничтожении израильского истребителя

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили израильский истребитель F-16 в воздушном пространстве иранского государства. Об этом заявили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство IRNA.

«Третий вражеский истребитель, принадлежащий сионистскому режиму (имеется ввиду Израиль. — «Газета.Ru»), типа F-16, был сбит в 3:45 утра (3:15 мск. — прим. ред.) в центральной части Ирана современными системами ПВО КСИР», — говорится в заявлении.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность израильских и американских атак против Ирана существенно возрастет в ближайшие дни.

21 марта иранская противовоздушная оборона смогла поразить американский F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик, который еле смог дотянуть до базы. Исламской Республике удалось это, несмотря на то, что США имеют тотальное господство в воздухе и уничтожили бесчисленное множество иранских зенитных ракет. О том, что значит иранский успех и почему «стелс» не значит «невидимый», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран сообщил об атаке на израильский аэропорт Бен-Гурион.