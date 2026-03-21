Захарова осудила атаку на ядерный объект в Иране

Захарова назвала атаку на ядерный объект в Иране нарушением международного права
Сергей Гунеев/РИА Новости

Атака на объект по обогащению урана в иранском Натанзе — бесцеремонное нарушение международного права, Уставов ООН и МАГАТЭ, профильных резолюций Совбеза всемирной организации и Генконференции Агентства. Об этом заявила в комментарии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, порождающим реальные риски катастрофы в масштабах всего Ближнего Востока и откровенно направленным на дальнейшее разрушение мира, стабильности и безопасности в регионе», — подчеркнула дипломат.

21 марта организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что военные Израиля и США ударили по ядерному объекту в иранском Натанзе. Речь идет о комплексе по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана. Утечек радиоактивных материалов не было, угрозы для людей нет, говорится в заявлении.

До этого семь действующих и бывших чиновников, знакомых с военным планированием, сообщили CNN, что Соединенные Штаты планируют использовать спецназ для захвата уцелевших иранских запасов обогащенного урана. Эта идея отлично бы подошла для сюжета блокбастера, но применительно к реальной войне с Ираном может показаться абсурдной авантюрой. О том, можно ли забрать ядерные материалы у Исламской Республики против ее воли, — в статье «Газеты.Ru».

Ранее в МАГАТЭ допустили эвакуацию целых городов Ближнего Востока.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!