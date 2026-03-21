Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

ВСУ нанесли удар по социальному объекту в Белгородской области

Гладков: ВСУ ударили по соцобъекту в Смородино, под завалами могут быть люди
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по социальному объекту в Белгородской области, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 21 марта в селе Смородино Грайворонского округа.

«Удар нанесен по социальному объекту, под завалами могут находиться люди», — написал он.

По словам губернатора, в результате обстрела здание объекта было разрушено, две женщины получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще одну женщину доставили в Грайворонскую больницу с множественными осколочными ранениями.

Гладков также сообщил о том, что в ходе атаки был уничтожен объект торговли.

До этого в хуторе Бондаренков Шебекинского округа мужчина получил ранения в результате детонации беспилотника. Как сообщил глава региона, у пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение предплечья. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу.

Ранее украинские беспилотники «Лютый» атаковали новостройку в Уфе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
