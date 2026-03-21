Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по социальному объекту в Белгородской области, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел 21 марта в селе Смородино Грайворонского округа.
«Удар нанесен по социальному объекту, под завалами могут находиться люди», — написал он.
По словам губернатора, в результате обстрела здание объекта было разрушено, две женщины получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще одну женщину доставили в Грайворонскую больницу с множественными осколочными ранениями.
Гладков также сообщил о том, что в ходе атаки был уничтожен объект торговли.
До этого в хуторе Бондаренков Шебекинского округа мужчина получил ранения в результате детонации беспилотника. Как сообщил глава региона, у пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение предплечья. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу.
Ранее украинские беспилотники «Лютый» атаковали новостройку в Уфе.