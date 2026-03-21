Гладков: ВСУ ударили по соцобъекту в Смородино, под завалами могут быть люди

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по социальному объекту в Белгородской области, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 21 марта в селе Смородино Грайворонского округа.

«Удар нанесен по социальному объекту, под завалами могут находиться люди», — написал он.

По словам губернатора, в результате обстрела здание объекта было разрушено, две женщины получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще одну женщину доставили в Грайворонскую больницу с множественными осколочными ранениями.

Гладков также сообщил о том, что в ходе атаки был уничтожен объект торговли.

До этого в хуторе Бондаренков Шебекинского округа мужчина получил ранения в результате детонации беспилотника. Как сообщил глава региона, у пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение предплечья. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу.

