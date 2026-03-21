Лавров рассказал, на что готовы США ради ресурсов других стран

Сергей Гунеев/РИА Новости

США готовы прибегать к крайним мерам, включая государственные перевороты в странах, обладающих необходимыми для них ресурсами. Об этом в эфире программы «Вспомнить все» на Первом канале заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит МИД.

«Соединенные Штаты официально заявили, что «им никто не указ», — отметил дипломат.

Интересы США, по его мнению, сосредоточены исключительно на собственном благополучии, которое они готовы защищать любыми средствами – будь то перевороты, похищения или устранение руководителей стран, богатых «природными ресурсами, которые нужны Америке».

Он также подчеркнул, что данные действия США касаются таких стран, как Венесуэла и Иран, где американцы не скрывают своих намерений относительно разработки залежей нефти.

В ходе интервью Лавров отметил, что Вашингтон активно пытается вытеснить Москву с глобальных энергетических рынков. По его словам, в Москве не наблюдают стремления со стороны США учитывать ее интересы.

Ранее Лавров заявил, что США должны рассказать о своих планах.

 
