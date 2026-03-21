«Страшный бардак»: легенда ЦСКА о происходящем в команде

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что игрок армейцев Мойзес был прав в своих претензиях к главному тренеру клуба Фабио Челестини. Его слова приводит «Советский спорт».

«В команда страшный бардак, командной игры нет. В какой-то степени с Мойзесом я согласен. У него душа за команду болит. Он же больше всех на команду работает на поле. Мойзес понял, что Челестини — это слабый тренер. Но дело в том, что футболисту недопустимо говорить такие вещи, нужно молчать», — отметил он.

19 марта стало известно, что игрока ЦСКА Мойзеса отстранили от тренировок с основным составом из-за перепалки с главным тренером Фабио Челестини в раздевалке. Инцидент произошел после матча с «Краснодаром» в Кубке России, завершившегося со счетом 0:4. Основанием для отстранения названо нарушение субординации.

В матче с «Краснодаром» Мойзес получил два предупреждения в течение двух минут и получил красную карточку на 64-й минуте. После удаления ЦСКА остался вдевятером. Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» 7 апреля.

Ранее игрокам ЦСКА посоветовали сходить к психологу.

 
