Российские путешественники добрались до известной отшельницы Агафьи Лыковой

Российские путешественники добрались до известной отшельницы из Сибири Агафьи Лыковой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Экспедиторы Олег Тайга и его команда прошли около 200 км на лыжах по бездорожью, ориентируясь по старым картам и спутниковым снимкам», — сказано в посте.

Отмечается, что из-за непогоды дорога заняла две недели, а не одну, как планировалось. Известно, что женщина встретила гостей отваром из моркови и бадана. Путешественники переночевали у Лыковой и заготовили дрова.

Туристы подарили отшельнице мед. Лыкова, в свою очередь, угостила экспедиторов свежеиспеченным хлебом.

Лыкова является единственной живой представительницей семьи староверов, которых обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. В марте этого года Лыкова заселилась в новый дом, который построили на территории заповедника Хакасский.

В 2022-м Лыкова написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой навестить ее. Как сказал тогда митрополит Московского и всея Руси Корнилий, женщина являет «образец святости» и не перестает принимать посетителей, в том числе молодых людей, которые узнают от нее о староверах.

