Лавров заявил о стремлении США вытеснить Россию с энергорынков

В Москве не наблюдают стремления со стороны США учитывать ее интересы, Вашингтон активно пытается вытеснить Москву с глобальных энергетических рынков. Об этом в эфире программы «Вспомнить все» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит МИД.

«Нас выдавливают из всех мировых энергетических рынков. В итоге нам останется лишь наша собственная территория. Если мы готовы на своей земле реализовывать взаимовыгодные проекты и предлагать американцам то, что их интересует, учитывая наши собственные интересы, то и они должны принимать во внимание наши. Однако пока это не наблюдается», — отметил дипломат.

Он также добавил, что США поддерживают процесс «маргинализации России на европейских энергетических рынках», что, по его мнению, является попыткой установить энергетическое доминирование по всему миру.

«Прозвучало прямо: интересы Соединенных Штатов имеют приоритет над любыми международными соглашениями», — подытожил министр.

По его словам, сложившаяся ситуация напоминает период, когда «не было никаких рамок международных отношений».

Ранее Лавров заявил, что США должны рассказать о своих планах.