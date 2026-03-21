В «Ахмате» раскрыли подробности состояния игрока, получившего страшную травму

В «Ахмате» сделали заявление по состоянию Богосаваца, получившего удар в голову

В грозненском «Ахмате» раскрыли подробности о состоянии защитника Мирослава Богосаваца, который потерял сознание после удара в голову в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Заявление команды приводит «Чемпионат.com».

«Богосавац сейчас в больнице. У него рваная рана губы, сотрясение. Губу зашивают. Скоро сделают компьютерную томографию», — указали в пресс-службе.

В самом начале второго тайма Богосавац получил коленом по голове от игрока «Ростова» Андрея Ланговича. У Богосавца было разбито лицо, он на некоторое время потерял сознание. Игрока срочно увезли в больницу. Позднее стало известно, что игрок пришел в себя.

Матч завершился победой «Ахмата» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Эгаш Касинтура. Он отличился на 33-й минуте. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» занимает седьмое место, набрав 30 очков. В следующем туре «Ахмат» сыграет с «Краснодаром» 4 апреля на своем поле. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20.45 по московскому времени.

