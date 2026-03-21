Крупнейший в РФ металлургический комбинат сократит управленцев на 10%

Магнитогорский металлургический комбинат вынужден принять решение по уменьшению численности персонала с учетом падения загрузки предприятия до 60%. Об этом заявил гендиректор Павел Шиляев, сообщает пресс-служба ММК.

«Численность управленческого персонала всех уровней будет снижена на 10%. Прекращен прием персонала в Группу ММК, за исключением выпускников наших профильных учебных заведений», — рассказал Шиляев.

По его словам, еще в начале марта была остановлена на консервацию шахта Чертинская-Коксовая «ММК-Уголь» и выведена из работы часть агрегатов «ММК-Метиз». Кроме того, в режиме сокращенного рабочего времени работают персонал и агрегаты Лысьвенского металлургического завода.

Шиляев добавил, что в 2025 году комбинат был загружен на 70-80% и работал с минимальной рентабельностью. Однако чистый убыток ММК по итогам года составил 15 миллиардов рублей.

В конце февраля сообщалось, что после четырехлетнего перерыва ММК вновь начал закупать железорудное сырье в Казахстане – у Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения (ССГПО), входящего в структуру Eurasian Resources Group. До введения западных санкций в 2022 году ERG ежегодно поставляла на ММК около 7 миллионов тонн железорудного сырья.

