В Венгрии предупредили о последствиях атаки на «Турецкий поток»

Украинская атака на газопровод «Турецкий поток» на территории Турции будет расценена как нападение на страну НАТО. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

По его словам, от Киева можно ожидать чего угодно в его стремлении нанести ущерб энергобезопасности Венгрии и Словакии.

«Если нападение на трубопровод «Турецкий поток» будет совершено на турецкой территории, то это будет расценено как нападение на страну НАТО», — уточнил Гуйяш.

Как отметил глава канцелярии, не следует питать иллюзий относительно поведения Украины, которая готова в любой момент поставить под угрозу энергетическую безопасность Европы даже военными средствами.

До этого, как сообщил «Газпром», украинские беспилотники попытались атаковать компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья» в Краснодарском крае. Эти объекты обеспечивают экспортные поставки газа по «Турецкому» и «Голубому» потокам. Все атаки были отражены, станции не пострадали. По информации Минобороны, Киев собирался сорвать поставки газа европейским потребителям. В Кремле назвали эти удары «безответственными» и вызывающими «тревогу».

Ранее в Венгрии назвали «грубой атакой» на суверенитет нападение Украины на «Турецкий поток».