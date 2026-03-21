В Венгрии предупредили о последствиях атаки на «Турецкий поток»

Офис Орбана: атака Украины на «Турецкий поток» станет нападением на страну НАТО
Украинская атака на газопровод «Турецкий поток» на территории Турции будет расценена как нападение на страну НАТО. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

По его словам, от Киева можно ожидать чего угодно в его стремлении нанести ущерб энергобезопасности Венгрии и Словакии.

«Если нападение на трубопровод «Турецкий поток» будет совершено на турецкой территории, то это будет расценено как нападение на страну НАТО», — уточнил Гуйяш.

Как отметил глава канцелярии, не следует питать иллюзий относительно поведения Украины, которая готова в любой момент поставить под угрозу энергетическую безопасность Европы даже военными средствами.

До этого, как сообщил «Газпром», украинские беспилотники попытались атаковать компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья» в Краснодарском крае. Эти объекты обеспечивают экспортные поставки газа по «Турецкому» и «Голубому» потокам. Все атаки были отражены, станции не пострадали. По информации Минобороны, Киев собирался сорвать поставки газа европейским потребителям. В Кремле назвали эти удары «безответственными» и вызывающими «тревогу».

Ранее в Венгрии назвали «грубой атакой» на суверенитет нападение Украины на «Турецкий поток».

 
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
