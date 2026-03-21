Под Воронежем после серии поджогов вышек связи задержали мужчину и женщину

В Воронежской области задержали двух молодых людей по подозрению в совершении поджогов вышек связи. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МВД по региону.

По версии следствия, в ночь с 18 по 19 марта 29-летняя жительница Рязанской области и 23-летний житель Рамонского района повредили оборудование базовых станций на улице Волкова, проезде Маяковского областного центра и в селе Ямное. После поджогов злоумышленники скрылись, но их личности удалось установить.

В МВД уточнили, что в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Они заключены под стражу.

На прошлой неделе районный суд Калининграда арестовал 50-летнего жителя Черняховска по обвинению в поджоге автомобилей полицейских и применении насилия к представителю власти. Следствие считает, что злоумышленник действовал из личной неприязни, связанной с их служебной деятельностью. Убедившись, что машины загорелись, подозреваемый покинул место происшествия.

Ранее россиянин поджег 15 квартир, чтобы смотреть на огонь.

 
