Два человека погибли в Белгородской области из-за удара ВСУ

Гладков: в селе Смородино в результате обстрела ВСУ погибли два человека

В селе Смородино Белгородской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины погибли два человека и еще один получил ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Уточняется, что удар был нанесен по социальному объекту. Под завалами могут находится люди, рассказал губернатор.

«По предварительным данным, погибли две женщины. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших... Трудно передать словами боль утраты…», — написал он.

Пострадавшую жительницу села в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями, переломом предплечья глава поселения доставил в Грайворонскую ЦРБ. Позже ее переведут в медучреждение в Белгороде, добавил Гладков.

Здание социального объекта разрушено, кроме того, уничтожена торговая точка. Сейчас специалисты разбирают завалы. Однако работа затруднена из-за высокой активности вражеских дронов, заключил губернатор.

Ранее в Белгородской области при детонации дрона пострадал человек.