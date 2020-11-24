«Никто не любит ощущать себя дураком»: Турция и ЕС столкнулись на море

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Турция безосновательно обвиняет немецких военных в незаконной попытке досмотра турецкого судна в рамках миссии Евросоюза «Irini» в Средиземном море. По ее словам, германская сторона действовала корректно.

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«Они делали то, что от них требуется в рамках европейского мандата. Нет никакого основания для этих обвинений, которые сейчас звучат в адрес военных», — добавила Крамп-Карренбауэр.

Инцидент с досмотром турецкого судна под именем Rosaline A произошел 22 ноября. Немецкий фрегат «Гамбург» заблокировал его движение в 200 км севернее ливийского города Бенгази на основании данных о возможном наличии оружия и боеприпасов на борту. Военные Бундесвера поднялись на борт, однако Анкара неожиданно выразила протест против обысков, уведомив ЕС о своем несогласии на проверку.

В итоге немецким военным пришлось покинуть судно до завершения осмотра.

Как отметила Крамп-Карренбауэр, ситуация вокруг Rosaline A продемонстрировала проблемы, с которыми сталкивается миссия Евросоюза «Irini». Однако подчеркнула, что Турция, как и прежде, является важным партнером Германии по НАТО.

Анкара крайне негативно отреагировала на действия немецкой стороны в отношении турецкого судна. МИД Турции вызвал европейских послов, передав им соответствующую ноту протеста. В ведомстве объявили, что проверка противоречит нормам международного права и Анкара сохраняет за собой право на компенсацию.

«Мы глубоко сожалеем о том, что наше судно, которое, как выяснилось, не нарушило эмбарго на поставки оружия, отклонилось со своего маршрута и что во время проверки с экипажем обращались как с преступниками», — говорится в сообщении турецкого МИД.

В рамках миссии «Irini» корабли ЕС имеют право проводить в открытом море у берегов Ливии инспекции судов, подозреваемых в перевозке оружия или связанных с ним материалов в арабскую страну и из нее.

Основная цель операции — обеспечение соблюдения эмбарго на поставки оружия в страну.

По информации Politico, немецкие военные при досмотре Rosaline A действовали в рамках закона, отправив Анкаре официальный запрос для обыска. Турецкая сторона не давала ответа в течение четырех часов, что, в соответствии с законом, военные ФРГ истолковали как «молчаливое согласие» и приступили к инспекции.

Издание указывает, что в начале лета произошел похожий инцидент с грузовым судном под флагом Танзании. Тогда французские военные попытались провести его проверку на предмет контрабанды вооружений, однако столкнулись с сопротивлением со стороны Турции. Три турецких военно-морских корабля, которые сопровождали грузовое судно, не дали французам осуществить задуманное.

Турецко-европейское противостояние

Конфликт между Евросоюзом и Турцией по Ливии и Средиземноморью разгорается с прошлого года. Два эти вопроса связывает договор между Анкарой и признанным ООН ливийским правительством национального согласия (ПНС) по морским зонам. С его помощью Турция оправдала начало геологической разведки на континентальном шельфе в Средиземном море, в том числе у берегов Кипра и Греции.

Афины и Никосия воспринимают действия Анкары как недружественные и указывают на нарушение Турцией международного права.

Однако турецкая сторона подкрепляет легитимность своих действий военными судами, что летом привело к росту напряженности в регионе.

Союзники по НАТО оказались в шаге от военного противостояния из-за нежелания Анкары отказаться от своих прав на шельф, дополнительные проблемы также создало подключение к конфликту военных кораблей Франции. Эскалации удалось избежать, но в ЕС запустили диалог по поиску ответа на действия Турции и пообещали рассмотреть возможность введения санкций.

По мнению директора Центра изучения новой Турции Юрия Мавашева, с помощью инцидента с Rosaline A Турция решила продемонстрировать мировому сообществу, что надзор не имеет смысла, так как немецкие военные на судне ничего не обнаружили.

«Все равно ничего интересующего вас не найдете, а что найдете — будет гумпомощью». Таких инцидентов может быть еще сколько угодно много. Другое дело, что это дополнительно омрачит турецко-европейское взаимодействие, коль скоро Германия была чуть ли не единственным крупным игроком, кто не портит с Турцией и ее руководством отношения. Никто не любит ощущать себя дураком», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Анкара стремится еще раз обозначить зону своих интересов в странах Магриба — северной Африки перед новой администрацией США Джо Байдена, продолжил Мавашев, а также пытается подчеркнуть свою значимость как региональный центр силы.

«Турция хочет, чтобы с ней считались, вовлекая ее во все энергетические проекты в Восточном Средиземноморье.

Турки сделают все возможное и невозможное, чтобы их не обходили стороной любые европейские энергетические проекты, которые пойдут трубопроводами с востока на запад. Для этого они и укрепляют свои позиции. Ведь сегодня Турция контролирует всю акваторию, которая будет задействована при осуществлении проекта EastMed», — указал эксперт.

Брюссельский ответ

Все это в совокупности вызывает опасения у Евросоюза, а Кипр с Грецией с конца лета требуют ввести ограничительные меры в отношении Анкары. Этот вопрос последовательно обсуждается на встречах лидеров ЕС, но пока конкретного решения выработать не удалось.

Как ожидается, окончательный ответ на действия Турции в Восточном Средиземноморье Брюссель даст после декабрьских переговоров глав правительств и государств Евросоюза. В преддверии саммита европейские государства продолжают призывать Анкару отказаться от своих действий, а также обещают дополнительно обсудить инциденты с осмотром судов в рамках миссии «Irini».

С точки зрения Юрия Мавашева, ЕС может повлиять на Турцию только одним способом — ударить по турецкой экономике. Однако насколько успешными окажутся эти меры, сказать достаточно трудно.

«Я не уверен в действенности этой меры с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспектив. Краткосрочно победить ЕС может. Это несомненно. Вопрос несопоставимости потенциалов», — резюмировал эксперт.