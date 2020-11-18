«Один и тот же фильм»: США не помогли грузинской оппозиции

Прощальное турне

Турне госсекретаря США Майка Помпео по странам Европы и Ближнего Востока в самом разгаре. За десять дней — в период с 13 по 23 ноября — глава американской дипломатии наносит визиты сразу в 7 стран: Францию, Турцию, Грузию, Израиль, ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию.

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Сам факт такой поездки вызвал множество вопросов у международных наблюдателей, ведь «путешествие» Помпео проходит всего за два месяца до истечения полномочий кабинета Дональда Трампа. И, несмотря на отсутствие официальных результатов президентских выборов в США, в мире мало кто сомневается, что в январе Белый дом займет команда демократа Джо Байдена.

Те партнеры, на встречу к которым отправился Помпео, судя по всему, также не до конца понимают целесообразность этих мероприятий.

Например, по данным телеканала France 24, президент Франции Эммануэль Макрон согласился на встречу с американским дипломатом только при условии ее «полной прозрачности для команды Джо Байдена».

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, самая главная причина этого турне носит внутриполитический характер. «Оно изначально планировалось с целью показать, что администрация Трампа никуда не уходит», — отметил эксперт, напомнив о недавних заявления госсекретаря.

Перед своей поездкой, во время брифинга 10 ноября Майк Помпео заявил, что ожидает пересчета голосов и последующего за ним объявления о победе Трампа на выборах. «Будет плавная передача власти второй администрации Трампа. Мы готовы», — сказал он. Примечательно, что это заявление было сделано уже после того, как многие мировые лидеры, в том числе и Макрон, поздравили Джо Байдена с победой.

В то же время, как отмечает Дмитрий Суслов, международные встречи не могут преследовать только внутренние цели — это правило касается и турне Помпео.

Второй задачей поездки госсекретаря было закрепление внешнеполитических достижений администрации Дональда Трампа сразу по нескольким направлениям.

Его первая часть — визит во Францию и Турцию — ставила задачу продемонстрировать администрации турецкого президента Реджепа Эрдогана, что Вашингтон не доволен политикой, которую проводит Анкара. https://www.gazeta.ru/politics/2020/11/17_a_13364053.shtml?updated

Во время французской части турне, которая оказалась самой значительной — Помпео пребывал в этой стране с 13 по 16 ноября, госсекретарь сделал ряд заявлений, осуждающих политику Анкары. Он заявил что США и Европа, в частности Париж, объединят усилия для сдерживания турецкой агрессии.

Последующий визит в саму Турцию также оказался показательным. Менее чем за сутки пребывания в этой стране Помпео посетил только Стамбул, но не турецкую столицу, провел встречу с православным патриархом Варфоломеем и отказался от диалога с турецкими официальными лицами.

«В турне Помпео определенно присутствует антитурецкая коннотация, но не только. Это один из месседжей, которые стремится послать госсекретарь, и одна из причин его турне, но не самая главная», — отмечает американист Суслов.

Не менее важной эксперт называет ту часть турне, которая пройдет по странам Ближнего Востока. Ее цель — закрепление результатов антииранской политики США.

«Администрация Трампа пытается в последний момент предпринять какие-либо шаги по ужесточению давления на Иран, которые признаны осложнить или исключить для администрации Байдена возможности какого-либо смягчения политики в отношении Тегерана», — говорит эксперт.

Промежуточная точка назначения между этими двумя большими частями поездки Помпео — Грузия — выбивается из общей логики турне. Тем не менее, у визита американского дипломата в эту страну также есть важные цели.

Привал в Грузии

«Очень рад оказаться в Тбилиси. Соединенные Штаты и Грузию связывают прочные отношения, основанные на нашей общей приверженности свободе и независимости. Мы полны решимости помочь Грузии в углублении ее евроатлантических связей и укреплении ее демократических институтов», — написал Помпео в своем Twitter, едва спустившись по трапу самолета.

В итоге госсекретарь США, прилетевший в Грузию вечером вторника и покинувший ее в среду, провел в грузинской столице всего лишь около 13 часов.

Несмотря на свою непродолжительность визит Майка Помпео в Грузию в итоге был крайне насыщенным. За несколько часов он успел провести встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Также он встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II и представителями гражданского сектора.

Визит Помпео в страну пришелся на разгар политического кризиса — после прошедших 31 октября парламентских выборов грузинские оппозиционные партии заявили об их фальсификации, отказавшись входить в парламент. Однако, судя по всему, это мало заботило госсекретаря США — в программе его визита каких-либо встреч с оппозицией запланировано не было.

Чтобы обратить на себя внимание американского дипломата, оппозиционные движения организовали протестную акцию: в центре Тбилиси, на проспекте Руставели граждане выстроились в молчаливую цепь. Стоя на расстоянии в два метра друг от друга участники акции держали в руках бюллетени с надписями «Фальсифицировано» на грузинском и английском языках.

Этот шаг, судя по всему, имел успех, поскольку помощник Помпео Филипп Рикер в итоге остался в Тбилиси, чтобы провести разговор с оппозицией уже после отъезда госсекретаря.

Имела ли это встреча какой-то эффект — не ясно. Однако после нее стороны остались при своем: грузинские оппозиционеры продолжают бойкотировать парламент, США отказывают им в прямой поддержке.

«С его стороны было предложение — не лучше ли использовать государственные институты для борьбы, на что мы ему ответили, что в стране нет институтов, которые могут работать в нормальной стране, – например суд и избирательная администрация», — рассказал о встрече с Рикером лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе.

Он считает, что выходом из политического кризиса в Грузии могло бы стать соглашение между властью и оппозицией, достигнутое при посредничестве Евросоюза и США. У Вашингтона, очевидно, иной взгляд на ситуацию. В день визита Помпео в Грузию Госдепартамент опубликовал заявление своего представителя, призвавшего грузинскую оппозицию к конструктиву.

«Видеть, как представители оппозиции снова призывают к бойкоту, это как пересматривать заново один и тот же фильм.

Мы призываем их войти в парламент, провести поправки в избирательной системе, чтобы последующие выборы были лучше. Мы призываем оппозицию бороться за перемены в парламенте, а не бойкотировать. Ваши сторонники избрали вас, чтобы вы прошли в парламент и осуществили изменения», — заявил представитель американского ведомства на брифинге.

К слову, такой позиции придерживаются не только в США. Например, в ОБСЕ не видят причин для непризнания выборов, охарактеризовав их как «конкурентные» и «прошедшие с соблюдением фундаментальных свобод». По их итогам грузинская оппозиция получила почти 60 мандатов в 150-местном парламенте.

Незаинтересованность США во внутренних проблемах Грузии связана еще и с тем, что приехав в эту страну Помпео преследовал совершенно иные цели, нежели помощь в развитии демократических институтов постсоветской республики. Как отмечает эксперт по международным отношениям Дмитрий Суслов, эта поездка госсекретаря непосредственно связана с ситуацией в Нагорном Карабахе.

«США хотят укрепить свои позиции в Закавказье через Грузию, тем самым компенсируя решительное усиление позиций России в отношении и Армении, и Азербайджана и самого Нагорного Карабаха», — отмечает эксперт.

Эти мотивы прослеживаются и в заявлениях сторон, сделанных по итогам переговоров. Майк Помпео выступил с предложением к Баку и Еревану Минской группы ОБСЕ при участии США и Франции «для достижения долгосрочного и прочного политического решения нагорно-карабахского конфликта», а также пообещал, что США выделят $5 млн для помощи пострадавшим в результате боевых действий.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария со своей стороны отметил: в Грузии чувствуют, что «настал момент усиления нашего сотрудничества и партнерства, а также усиления присутствия Соединенных Штатов в регионе».

Впрочем, каких-то конкретных итогов для Грузии эта поездка Помпео не принесла. Как сообщила член политсовета правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Тея Цулукиани, в повестке дня не стоял даже обсуждавшийся в последнее время в грузинских кругах вопрос размещения в стране американских военных баз.

«Это был чисто геополитический визит. Не надо завышать ожидания. Чего ожидать от визита? Ничего», — подвел итоги переговоров в разговоре с изданием Sputnik Грузия грузинский политолог Арчил Сихарулидзе.