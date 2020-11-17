«Удар по Байдену»: Трамп может вывести войска из Афганистана и Ирака

Президент США Дональд Трамп планирует серьезно сократить численность американского военного контингента в Афганистане и Ираке до возможной передачи власти своему политическому оппоненту, кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену.

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Как пишет CNN, в каждой из стран администрация Трампа рассчитывает оставить по 2,5 тыс. американских солдат к 15 января — за пять дней до инаугурации нового президента США. Таким образом из Афганистана могут вывести примерно 2 тыс. военных, а из Ирака — еще 500 человек.

Источники телеканала утверждают, что американские военные ожидают поступления соответствующего приказа от Белого дома уже на этой неделе, возможно в период с 18 по 20 ноября.

Официального подтверждения этой информации пока нет, хотя США и так обязались вывести всех своих солдат с территории Афганистана до мая 2021 года — по соглашению между Вашингтоном и запрещенным в РФ движением «Талибан» (организация запрещена в России). Предполагается, что этот документ должен подтолкнуть ситуацию в республике к мирному урегулированию.

Как отмечает The Guardian, сообщения о возможном сокращении американских сил появились на фоне чистки высокопоставленных чиновников в Пентагоне. Противники Трампа были заменены на его соратников, что может помочь планам президента США.

Однако не все сторонники главы государства с оптимизмом воспринимают его инициативу. Как заявил лидер большинства республиканцев в сенате Митч Макконнелл, поспешный вывод войск может навредить союзникам США в регионе, а также сыграть в пользу противников государства.

«Последствия преждевременного ухода США, вероятно, были бы даже хуже, чем уход президента Барака Обамы из Ирака в 2011 году, который спровоцировал новый виток глобального терроризма (появление запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России))», — указал Макконнелл.

С точки зрения обозревателя The Guardian Джулиана Боргера, Трамп пытается спровоцировать активный вывод войск из Афганистана и Ирака, чтобы закрепить свое наследие в качестве президента, завершившего цикл «бесконечных войн» США. Этот титул вполне имеет место быть, поскольку американский лидер действительно не начал ни одной войны в отличии от того же Обамы.

Действия Трампа в этом направлении в Афганистане несколько расходятся с условиями соглашения между США и талибами, подчеркивает Боргер. Дело в том, что Вашингтон согласился вывести войска, если со стороны группировки не будет никаких нарушений, когда в Кабуле продолжаются теракты и нападения.

По словам экс-посланника Евросоюза в Афганистане Майкла Семпла, в «Талибане» уверяют, что США передали им контроль над республикой и теперь афганские власти обязаны им сдаться.

«Они могут сказать своим войскам и войскам афганского правительства, что уход США не обусловлен прекращением боевых действий «Талибаном», потому что США одобрили захват Кабула талибами, к чему они и стремятся. Никто не хочет вернуть «Талибан» к власти, но они очень настойчиво этого добиваются», — отмечал Семпл.

Похожие опасения высказывают и в Кабуле. По информации телеканала «Аль-Джазира», местные власти в целом негативно воспринимают договор США с талибами. По их мнению, Вашингтон, выводя войска без учета их интересов, подыгрывает «Талибану», что ухудшает общую ситуацию вокруг внутриафганского урегулирования.

Дополнительные риски создает и то, что вслед за сокращением американского контингента на это может пойти и НАТО, так как альянс во многом привязан к США. Дело в том, что американские военные в регионе курируют вопрос транспорта, поддержки с воздуха или материально-технического обеспечения.

В Ираке ситуация складывается несколько иначе.

Вывода иностранных военных с территории страны еще в начале года требовали местные власти после того, как американские солдаты ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.

Однако эти меры, в особенности уход военных США, негативно воспринимали как в Вашингтоне, так и в Ираке, говоря об опасности для региона. По информации Newsweek, сотрудничество иракских военных с американскими силами играет большую роль в регионе. Без поддержки американцев антитеррористическая деятельность Ирака может быть существенно урезана.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, Трампу вряд ли удастся реализовать свой план по ускоренному выводу военных из Афганистана и Ирака, если таковой в его администрации действительно присутствует.

«Вывод даже одного человека — это целое мероприятие, которое занимает большое количество времени. Логистика не так проста, как кажется, это нельзя сделать одним поворотом ключика. У Трампа основная задача — осложнить период вхождения в тему нового президента», — отметил эксперт.

Объявление мероприятий по срочному выводу войск в любом случае связано с тем, чтобы осложнить жизнь Джо Байдену, уверен Чупрыгин, но вряд ли такие меры скажутся на отношениях США с Афганистаном или Ираком.

«Ни для кого не секрет, что американцы в последние несколько лет то выводят, то возвращают свои контингенты в разных местах. В том же Афганистане анонсирование ухода солдат США произошло достаточно давно, но так ничего и не произошло на самом деле — по целому ряду причин, в основном из-за логистических проблем», — резюмировал эксперт.