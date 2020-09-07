Санкции за Навального: «Северный поток — 2» под угрозой

Правительство ФРГ не готово представить единую позицию о последствиях произошедшего с Алексеем Навальным, в том числе для «Северного потока — 2», заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт. По его словам, Берлин продолжает ждать ответов от Москвы.

Представитель кабмина отметил, что «Северный поток — 2» часто называют немецким проектом», хотя на самом деле это проект, в котором участвуют немецкие компании наряду с фирмами из других стран.

Зайберт уточнил, что канцлер Германии Ангела Меркель пока не обсуждала с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с Алексеем Навальным. По его словам, она не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2» в ответ на инцидент. Меркель считает неверным исключать из обсуждения какой-либо из вариантов, констатировал представитель немецкого кабмина.

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О связи инцидента с Алексеем Навальным и строительства газопровода «Северный поток — 2» высказывался и президент Чехии Милош Земан. Он заявил, что не видит ничего общего между этими двумя историями. Глава государства уверен, что объяснить произошедшее — в интересах всех сторон.

«Я думаю, что в данной ситуации есть что объяснять. В интересах всех сторон, включая Россию, чтобы этот инцидент был тщательно объяснен. В противном случае это всем нанесет урон», — сказал Земан в эфире пражского телеканала CNN Prima News.

Правительство Германии 2 сентября сообщило, что токсикологи ее вооруженных сил, основываясь на результатах анализов Навального, заключили, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок».

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином. По его словам, до вывоза Навального в Германию никаких отравляющих веществ в его организме не выявили.

Как отметили в МИД России, Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что коллеги из Германии не предоставили российскому послу никаких доказательств своей позиции.

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Его обследовали местные врачи и назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, что стало причиной резкого изменения уровня сахара в крови. Ядов в анализах Навального, как утверждают омские медики, найдено не было.

Позже пациента перевезли самолетом в Германию. Депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи сообщил в интервью MDR Aktuell, что за отравлением Алексея Навального могли стоять противники строительства «Северного потока — 2».

Парламентарий назвал версию о причастности российских властей к инциденту с Навальным «абсурдной». Гизи выразил уверенность в том, что Москва не заинтересована в смерти оппозиционера. По его словам, в Кремле осознают, что такой шаг только испортит отношения с Западом.

Как отметил немецкий политик, виновник инцидента понимал, что если возложить ответственность за случившееся на Москву, то это вобьет клин в отношения между Россией и Западом.

Он обратил внимание, что отказ Германии от строительства трубопровода — это именно то, чего хочет добиться президент США Дональд Трамп.

Позицию Гизи поддерживают и некоторые другие немецкие политики. Член берлинского сената от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн написал на своей странице в Facebook о наличии «отношений и финансовых связей между Навальным, [финансистом Джорджем] Соросом и кланом Обама-Клинтон [экс-президент США Барак Обама и кандидат на президентских выборах 2016 года от демократов Хиллари Клинтон]». Парламентарий подчеркнул, что инцидент с Навальным — это «пропаганда, направленная против российского правительства».