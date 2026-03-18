Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле не стали комментировать законопроект о новых ограничениях для СМИ

Михаил Климентьев/РИА Новости

В Кремле воздержались от комментариев по поводу законодательной инициативы госсовета Татарстана, которой предлагается ограничить деятельность журналистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что официальной позиции по этому вопросу пока нет.

«Я не могу говорить о какой-то позиции до того, как наши законодатели не рассмотрят подобную инициативу. Это целиком и полностью их прерогатива», — отметил Песков.

Накануне сообщалось, что государственный совет Татарстана внес в Совет законодателей при Федеральном собрании проект закона, ограничивающий распространение «обвинительной информации» в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу. Изменения предлагается внести в федеральный закон «О средствах массовой информации».

В законопроекте отмечается, что «использование формулировок «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов», «источники сообщают», а равно ссылка на проведение проверок, расследований или судебных разбирательств не освобождает распространителя информации от ответственности, если содержание и форма подачи создают восприятие сообщения как обвинения».

Ранее суд Москвы оштрафовал журналистку Гордееву за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!