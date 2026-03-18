В Кремле не стали комментировать законопроект о новых ограничениях для СМИ

Песков: у Кремля нет позиции по инициативе об ограничении журналистов в СМИ

В Кремле воздержались от комментариев по поводу законодательной инициативы госсовета Татарстана, которой предлагается ограничить деятельность журналистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что официальной позиции по этому вопросу пока нет.

«Я не могу говорить о какой-то позиции до того, как наши законодатели не рассмотрят подобную инициативу. Это целиком и полностью их прерогатива», — отметил Песков.

Накануне сообщалось, что государственный совет Татарстана внес в Совет законодателей при Федеральном собрании проект закона, ограничивающий распространение «обвинительной информации» в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу. Изменения предлагается внести в федеральный закон «О средствах массовой информации».

В законопроекте отмечается, что «использование формулировок «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов», «источники сообщают», а равно ссылка на проведение проверок, расследований или судебных разбирательств не освобождает распространителя информации от ответственности, если содержание и форма подачи создают восприятие сообщения как обвинения».

Ранее суд Москвы оштрафовал журналистку Гордееву за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).