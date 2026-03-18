Политолог: США попали в ловушку на Ближнем востоке и тянут за собой весь Запад

Политолог Кот: у США не получится одолеть Иран
США угодили в западню на Ближнем Востоке и тянут за собой весь Запад. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат философских наук Юрий Кот. Иран при этом «заднюю не включит», считает эксперт.

«Я думаю, что у американцев ничего с Ираном не получится. Они попали в определенном смысле в иранскую ловушку. Когда предыдущие разы во время ударов Иран демонстрировал какую-то свою якобы недееспособность, даже мнимую слабость, израильтяне с американцами свято уверовали в то, что Иран действительно слаб», — сказал Кот.

Он допустил, что Вашингтон «уже давным-давно пожалел, что в это встрял».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Израиль заявил, что недооценил готовность Ирана «сражаться до конца».

 
