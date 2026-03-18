Орбан призвал построить новую систему безопасности Европы с участием России

Венгрия считает, что нужно построить новую систему безопасности, торговую и энергетическую систему Европы с участием России. Об этом в интервью телеканалу GBN заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Россия не должна быть вытеснена в первую очередь из системы безопасности Европы, не должна быть вытеснена из европейской энергетической системы и не должна быть вытеснена из торговой системы Европы. То, что происходит, — это плохо», — пояснил он.

До этого Орбан опроверг утверждения венгерской оппозиции о якобы попытках Москвы повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля. Венгерский премьер напомнил о попытках предъявить подобные обвинения нынешнему президенту США, когда тот баллотировался на пост главы Белого дома. Орбан отметил, что оппоненты американского лидера тоже говорили, что победа на выборах ему досталась «не без помощи России». Однако эти домыслы, указал премьер Венгрии, были опровергнуты.

Ранее Орбан обвинил Украину в желании разрушить экономику Венгрии.