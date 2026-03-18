Израиль заявил об убийстве министра разведки Ирана

Глава минобороны Израиля заявил об убийстве министра разведки Ирана Хатиба
West Asia News Agency/Reuters

Израиль сообщил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. Об этом сообщает израильский телеканал N12 со ссылкой на главу минобороны Израиля Исраэля Каца.

«Министр разведки Ирана был ликвидирован этой ночью, он отвечал за систему убийств и внутреннего подавления в стране», — говорится в сообщении.

Сообщения о ликвидации Хатиба стали поступать ранее. Израильские СМИ сообщали, что в ночь на 18 марта ЦАХАЛ осуществила попытку покушения на иранского министра разведки.

Хатиб занимает должность министра разведки Ирана с августа 2021 года. До этого он возглавлял службу безопасности бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. С 2012 по 2019 год Хатиб руководил Центром судебной защиты и разведки. Иранские СМИ называют Хатиба одним из основателей разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР — элитное военное подразделение Ирана).

Накануне Кац сообщил о гибели секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти в Исламской Республике. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что убийство Лариджани вызвало панику среди иранских чиновников.

 
