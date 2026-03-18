Россия оценила реакцию МАГАТЭ на инцидент у иранской АЭС «Бушер»

Ульянов: реакция МАГАТЭ на обстрел у иранской АЭС «Бушер» недостаточна
Реакция МАГАТЭ на инцидент у АЭС «Бушер» не соответствует серьезности ситуации. Об этом на своей странице в соцсети X написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил, что ракета разорвалась в 200 метрах от действующего ядерного реактора и отметил, что нельзя исключать возможность нового удара и риска ядерной катастрофы.

«Это создает реальный риск крупной ядерной катастрофы, которая может серьезно повлиять на весь регион», — написал Ульянов.

Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что по району вблизи здания метрологической службы на промышленной площадке иранской АЭС «Бушер» был нанесен удар. Он уточнил, что инцидент произошел на территории, примыкающей к действующему энергоблоку. В результате происшествия никто не пострадал.

Позднее главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси заявил, что обстановка вокруг иранской атомной станции вызывает беспокойство и подчеркнул, что никакие ядерные объекты не должны подвергаться нападениям.

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Начало ее строительства датируется 1975 годом, однако полноценный ввод в эксплуатацию состоялся лишь в 2013 году. Этот проект является наиболее масштабным результатом сотрудничества между Россией и Ираном.

Ранее Россия сообщила МАГАТЭ о ситуации на АЭС «Бушер» в Иране.

 
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
