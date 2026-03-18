Женщина познакомилась с мужчиной в соцсетях и была изнасилована его друзьями

В Индии компания мужчин изнасиловала женщину после знакомства в соцсетях

Компания из шести мужчин надругалась над замужней женщиной в Индии. Об этом сообщает Bhaskar English.

По данным издания, один из мужчин познакомился с пострадавшей в социальных сетях. Пара регулярно переписывалась, спустя время они обменялись номерами. Официально она не разведена, но проживает отдельно от мужа.

Несколько дней назад мужчина предложил собеседнице встретиться на автобусной остановке вечером, и она согласилась. Там мужчина посадил пострадавшую на мотоцикл и отвез в другую деревню.

В пути женщина пыталась сопротивляться, но мужчина стал угрожать ей. На месте его встретили пятеро знакомых, которые вместе с ним насиловали пострадавшую всю ночь. После произошедшего компания скрылась.

Женщина вернулась домой и обратилась в полицию. В результате мужчин задержали, их обвинили в похищении человека и изнасиловании. Сейчас вся компания находится под стражей. Полицейские тем временем работают над сбором вещественных доказательств.

Ранее три мальчика изнасиловали восьмилетнего ребенка в безлюдном месте.