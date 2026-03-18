Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Женщина познакомилась с мужчиной в соцсетях и была изнасилована его друзьями

Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

Компания из шести мужчин надругалась над замужней женщиной в Индии. Об этом сообщает Bhaskar English.

По данным издания, один из мужчин познакомился с пострадавшей в социальных сетях. Пара регулярно переписывалась, спустя время они обменялись номерами. Официально она не разведена, но проживает отдельно от мужа.

Несколько дней назад мужчина предложил собеседнице встретиться на автобусной остановке вечером, и она согласилась. Там мужчина посадил пострадавшую на мотоцикл и отвез в другую деревню.

В пути женщина пыталась сопротивляться, но мужчина стал угрожать ей. На месте его встретили пятеро знакомых, которые вместе с ним насиловали пострадавшую всю ночь. После произошедшего компания скрылась.

Женщина вернулась домой и обратилась в полицию. В результате мужчин задержали, их обвинили в похищении человека и изнасиловании. Сейчас вся компания находится под стражей. Полицейские тем временем работают над сбором вещественных доказательств.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!