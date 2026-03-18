Федерация альпинизма России не будет возобновлять поиски тела Наговициной

Вице-президент Федерации альпинизма Пятницин признал поиск Наговициной опасным
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что организация не будет возобновлять поиски тела альпинистки Натальи Наговициной. Его слова приводит РИА Новости.

«Федерация помочь в этой ситуации ничем не может. Это очень опасное мероприятие. Забирать ее оттуда людьми очень опасно. Должно быть порядка 30 очень высококвалифицированных, здоровых альпинистов. У нас нет такого количества высотников. Это нужно по всему миру искать», — заявил Пятницин.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в Кыргызстане в начале августа прошлого года. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7200. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, предприняли попытку ей помочь, однако спуститься с Наговициной вниз не вышло. После этого было сделано несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. После этого в СМИ появилось несколько сообщений, что альпинистку могут попробовать спасти еще раз, однако попыток предпринято не было.

Ранее сообщалось, что семья Наговицыной не обратилась с заявлением для установления статуса пропавшей.

 
