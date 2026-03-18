Над Россией за пять часов перехвачено 28 БПЛА Украины

За пять часов над российскими регионами перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что это произошло в период с 9:00 до 14:00 мск.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары БПЛА по объектам в Краснодарском крае. Там было сбито 13 беспилотников самолетного типа, еще три БПЛА уничтожено над территорией Ставропольского края и два беспилотника — над территорией Крыма.

В результате работы российской ПВО, над акваторией Азовского моря сбило семь БПЛА, а над Черным морем было уничтожено три дрона, говорится в сообщении.

До этого в военном ведомстве уточнили, что за минувшие сутки Вооруженные силы России нейтрализовали 316 украинских дронов, а также три управляемые авиационные бомбы. Там добавили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с февраля 2022 года потеряли более 124 тыс. беспилотников.

