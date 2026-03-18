Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Хуснуллин сравнил капитализацию России со стоимостью Нью-Йорка

Вице-премьер Хуснуллин сравнил капитализацию России со стоимостью Нью-Йорка
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Капитализация России оценивается примерно в 900 триллионов рублей, примерно столько же стоит Нью-Йорк. Об этом заявил на коллегии Росимущества заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, его слова передает ТАСС.

«Я несколько раз об этом говорил, в начале этого года капитализация страны превысила чуть больше 900 триллионов рублей. Много это или мало? Столько стоят самые капитализированные компании мира», — сказал он, добавив, что столько же стоит американский мегаполис.

Вице-премьер подчеркнул, что имущество являет собой налоговую базу. По ее словам, сейчас ведется кадастрирование, также планируется подготовить налоговую базу и увеличить количество земли под строительство.

Хуснуллин отметил, что РФ должна к 2030 году иметь 500 тыс. га для строительства.

По его словам, за прошлый год власти рассмотрели порядка 10 тыс. га, в 2026 году есть задача вовлечь 12 тыс. га. При этом планируется не только рассмотреть землю, но и подготовить документацию для вовлечения участков в строительство, заключил Хуснуллин.

Ранее была названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!