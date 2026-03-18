Хуснуллин сравнил капитализацию России со стоимостью Нью-Йорка

Капитализация России оценивается примерно в 900 триллионов рублей, примерно столько же стоит Нью-Йорк. Об этом заявил на коллегии Росимущества заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, его слова передает ТАСС.

«Я несколько раз об этом говорил, в начале этого года капитализация страны превысила чуть больше 900 триллионов рублей. Много это или мало? Столько стоят самые капитализированные компании мира», — сказал он, добавив, что столько же стоит американский мегаполис.

Вице-премьер подчеркнул, что имущество являет собой налоговую базу. По ее словам, сейчас ведется кадастрирование, также планируется подготовить налоговую базу и увеличить количество земли под строительство.

Хуснуллин отметил, что РФ должна к 2030 году иметь 500 тыс. га для строительства.

По его словам, за прошлый год власти рассмотрели порядка 10 тыс. га, в 2026 году есть задача вовлечь 12 тыс. га. При этом планируется не только рассмотреть землю, но и подготовить документацию для вовлечения участков в строительство, заключил Хуснуллин.

