Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле прокомментировали данные СМИ о расширении военного сотрудничества РФ и Ирана

Shutterstock

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия расширила обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном, чтобы помочь Тегерану противостоять США и Израилю.

«Сейчас вокруг этой войны идет много сообщений, подавляющее большинство — информационная угроза. По этому вопросу были комментарии США, которые сами говорили, что никакой информации они на этот счет не имеют», — сказал Песков журналистам.

17 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Россия расширяет обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану наносить удары по американским силам в регионе.

По информации издания, РФ предоставляет Ирану компоненты модифицированных беспилотников, предназначенные для улучшения связи и навигации, а также использует свой опыт применения беспилотников на Украине, предоставляя тактические указания, сколько БПЛА следует использовать в операциях и с каких высот следует наносить удары.

Ранее в Кремле отказались комментировать заявления Зеленского о поставках БПЛА Ирану.

 
Теперь вы знаете
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!