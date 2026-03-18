В Кремле прокомментировали данные СМИ о расширении военного сотрудничества РФ и Ирана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия расширила обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном, чтобы помочь Тегерану противостоять США и Израилю.

«Сейчас вокруг этой войны идет много сообщений, подавляющее большинство — информационная угроза. По этому вопросу были комментарии США, которые сами говорили, что никакой информации они на этот счет не имеют», — сказал Песков журналистам.

17 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Россия расширяет обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану наносить удары по американским силам в регионе.

По информации издания, РФ предоставляет Ирану компоненты модифицированных беспилотников, предназначенные для улучшения связи и навигации, а также использует свой опыт применения беспилотников на Украине, предоставляя тактические указания, сколько БПЛА следует использовать в операциях и с каких высот следует наносить удары.

Ранее в Кремле отказались комментировать заявления Зеленского о поставках БПЛА Ирану.