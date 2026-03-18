Певица Бьянка получила травму

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая – настоящее имя) рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сломала палец на ноге.

Бьянка получила травму после того, как на ее ногу упал очень тяжелый предмет. Состояние артистки усугубилось из-за того, что она танцевала на каблуках. Певица решила обратиться в травмопункт. Музыкантка пожаловалась на работников больницы, которые долго не могли определиться с диагнозом.

«Я не знаю, что это за врачи такие. Они даже не сделали мне гипс, не посоветовали купить лидокаин, что-нибудь. Вообще ничего. Я просто заплатила за прием, и мне сказали: «У вас сломан палец. Идите домой». Это не норм, я думаю», — поделилась певица.

Липницкая планирует обратиться ко другому врачу. Сейчас она отдыхает и старается поменьше ходить. По словам артистки, ее палец посинел и потерял чувствительность.

