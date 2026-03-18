«Это гипервыгодно»: в России предсказали взрывной рост самогоноварения

На фоне роста цен на алкоголь россияне в ближайшее время переключатся на самогон – производство этого напитка становится «гипервыгодным», особенно с учетом резкого проседания продаж водки – за прошлый год они сократились на 2,5%. Вместе с тем растут риски ухода продаж в «серую» зону, предупредил в беседе с НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Он напомнил, что стоимость водки меняется исходя из повышения акцизов на 11,3% с этого года, а также роста себестоимости и инфляции. В прошлом году акцизы выросли на 15%, потянув за собой и розничные цены, на фоне чего продажи просели на 2,5%. Это грозит тем, что граждане переключатся на самогон, считает эксперт.

«Сегодня производство самогона становится гипервыгодным, — заявил он. — Если, например, с медицинским спиртом, который является основным сырьем для нелегального оборота, можно бороться законами и усилиями правительства, то если население возьмется за производство самогона, достать его оттуда будет невозможно».

В пример он привел Финляндию, где после резкого роста цен на водку жители также переходили на самогон, а отучить их от привычки гнать алкоголь оказалось слишком сложно.

Косарев также сообщил о сокращении употребления медицинского спирта – в прошлом году снижение достигло 65%. Так, если в 2024 году произвели 6,5 млн декалитров, то в 2025 уже 2,5 млн декалитров – таким образом, «не отлили» в РФ 12,5 млн декалитров водки. Но снижение спроса и прочих показателей не критичный фактор, подчеркнул Косарев.

«Полагаю, в стране нарастает и будет нарастать самогоноварение», — заключил специалист.

До этого руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» (КПАР) Максим Черниговский также предупредил, что, хотя в России и отмечают падение потребления алкоголя, вместе с тем растет спрос на паленое спиртное. По его словам, у россиян насчитывается около 2,5 млн самогонных аппаратов, ежегодно производится до 200 млн литров самодельных спиртных напитков. На текущий год эксперт спрогнозировал дальнейшее снижение потребления алкоголя на 9-10%, подчеркивая, что по-прежнему во многом это будет обусловлено ростом спроса на «паленый» алкоголь.

