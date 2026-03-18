Волочкова о совместном клипе с Лепсом: «Будет эпатажный тандем»

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» призналась, что с удовольствием снялась бы в клипе у Григория Лепса. Однако, по словам артистки, пока предложений не поступало.

Волочкова отметила, что не знала о желании Лепса посотрудничать с ней. Когда танцовщице об этом сообщили, она обрадовалась и решила сама позвонить певцу.

«Впервые об этом слышу. У Григория есть мой номер телефона, он бы мне позвонил. Я Григория обожаю, он замечательный артист. Я знаю его как человека, уважаю его позицию, его прямоту. Это артист высокого ранга. Конечно, я хотела бы с ним посотрудничать. Пару дней назад я сама песню записала под названием «Кто эти люди». Если Григорий мне предложит поработать, я с радостью соглашусь. Мне кажется, это будет эпатажный тандем. Классно, я ему сама позвоню», — поделилась Волочкова.

Об идее пригласить балерину в новый клип Лепс рассказал журналистам на премии «Виктория». Исполнитель признался, что рассмотрит сотрудничество с экс-примой Большого театра. Также он заявил, что считает Волочкову замечательным человеком и компанейской девушкой.

В конце января Лепс расстался с 20-летней Авророй Кибой, роман с которой продлился полтора года. Студентка делилась с поклонниками, что их отношения закончились на «ноте благодарности и взаимоуважения». Киба подчеркивала, что они остались близкими друг другу людьми.

Ранее Григорий Лепс вышел в свет с бывшей женой.