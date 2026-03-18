Дроны влетели в жилые многоэтажки, человек погиб. Краснодар пережил массовый налет беспилотников

Губернатор Кондратьев: в Краснодаре в результате ударов БПЛА погиб человек

В Краснодаре после ночной атаки беспилотников погиб человек — дрон попал в квартиру многоэтажного дома, возник пожар. Обломки БПЛА упали сразу в нескольких районах города: повреждения получили жилые дома, автомобили, медцентр и линия электропередачи, часть микрорайонов осталась без света. Минобороны сообщило о 42 сбитых БПЛА над Краснодарским краем. О последствиях атаки и ситуации в городе — в материале «Газеты.Ru».

Удар по жилым домам

Ночная атака беспилотников по Краснодару пришлась по жилым многоэтажкам — один человек погиб. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, под удар попали три дома: в одном из них после попадания дрона загорелась квартира, пожар оперативно потушили. В другом беспилотник после удара о стену упал без возгорания, в третьем его фрагменты обнаружили на балконе.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Прикубанском округе. Как уточнил глава Краснодара Евгений Наумов, беспилотник повредил квартиру, где произошел пожар.

«Житель данной квартиры, к сожалению, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — сообщил он.

Telegram-канал Baza сообщил, что в результате атаки пострадали пять квартир. Около 10 машин получили повреждения.

Обломки БПЛА также находили во дворах многоквартирных домов и на балконах в других районах, в том числе в Западном округе. По этим адресам пострадавших и серьезных повреждений не зафиксировано.

Первые сообщения о взрывах начали поступать еще ночью. По данным Telegram-канала Shot, около 10 взрывов прогремело в районе Анапы и Витязева, где работали системы ПВО. Позже, как писал Shot, в жилой многоэтажке Краснодара произошел мощный взрыв, после которого начался пожар.

«Сначала они услышали «звук мопеда» в небе, а затем раздался оглушительный взрыв», — отметили журналисты.

Последствия и новая волна атаки

Жители города сообщали о нескольких волнах атак беспилотников.

В течение ночи стало известно о новых повреждениях. В Юбилейном микрорайоне обломки БПЛА повредили кровлю медцентра и линию электропередачи, из-за чего часть района осталась без света. Возникший пожар ликвидируют.

В том же микрорайоне фрагменты упали еще по двум адресам — во двор многоквартирного и частного домов.

Обломки обнаружили в Фестивальном микрорайоне — во дворе частного дома, а в соседней многоэтажке повреждено остекление. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Центральном внутригородском округе, по данным главы Краснодара, повреждены несколько автомобилей на парковке отеля, а также кровля и стена ресторана.

По информации Telegram-канала Shot, беспилотник упал рядом с пятизвездочным отелем «Марриотт» , были слышны взрыв и виден дым. Проезжая часть рядом с гостиницей огорожена, на месте работают сотрудники полиции. Предварительно, возле отеля находятся обломки беспилотника.

Угроза сохраняется

Утром глава города сообщил, что угроза атак беспилотников в Краснодаре сохраняется, при этом городские службы продолжают работать в штатном режиме.

«Все социальные учреждения города работают по графику и готовы принимать детей. Алгоритмы действий при возможной атаке БПЛА доведены до сотрудников и руководителей. Однако в связи с сегодняшней неспокойной обстановкой рекомендуем не отправлять детей на занятия. Руководители учреждений отнесутся к этому с пониманием», — написал мэр.

Жители города при этом пожаловались на проблемы с системой оповещения. Как рассказали «Осторожно, новости», сирены якобы не срабатывают даже при объявлении тревоги .

«Я их слышала только в дни проверки, о чем предупреждают заблаговременно. Но ни разу при беспилотной опасности с начала СВО», — отметила местная жительница.

В управлении гражданской защиты администрации Краснодара пояснили, что сигнал «Внимание всем» включается только при получении сигналов гражданской обороны. Угроза БПЛА в этот перечень не входит, а режим чрезвычайной ситуации в городе не вводился.

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Основной удар пришелся на Краснодарский край, где сбили 42 дрона .

Еще 13 аппаратов уничтожили над Черным морем, шесть — над Азовским. Также беспилотники сбили над Брянской областью и Крымом — по пять, над Ленинградской областью — три, над Воронежской и Астраханской областями — по два, над Калужской и Смоленской областями, а также Ставропольским краем — по одному.

В Адыгее, где сбили как минимум четыре беспилотника, две девочки получили осколочные ранения в Тахиамукайском районе. Как сообщил глава региона Мурат Кумпилов, одну из них скоро выпишут из больницы, вторая пока останется под наблюдением врачей.