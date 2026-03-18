В ЕС зашли в тупик по согласованию кредита Украине

В Евросоюзе нет ясности по согласованию кредита Украине на €90 млн. Об этом РИА Новости сообщает источник, знакомый с подготовкой решений Совета ЕС.

Накануне саммита Евросоюз не смог определиться даже с процедурой согласования.

«Пока у меня нет никакой информации по процедурам по этой теме», — сказал собеседник агентства.

10 марта Politico написало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии намерен выдать Украине деньги в формате двухсторонних кредитов, не требующих согласия всех членов союза. А именно ЕС планирует предоставить Киеву €30 млрд, сообщило СМИ. Также еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС так или иначе предоставит Украине кредит на €90 млрд, несмотря на вето Будапешта.

До этого бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил в соцсети X, что в случае если Евросоюз обойдет вето Венгрии на предоставление Украине кредита на €90 млрд, это будет означать, что закон можно проигнорировать, «когда он неудобен».

Ранее Зеленский призвал ЕС разработать план обхода венгерского вето на кредит Украине.

 
