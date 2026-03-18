Исследование показало, что у акул есть лучшие друзья

Исследование, проведенное в морском заповеднике Shark Reef у берегов Фиджи, показало, что бычьи акулы способны формировать устойчивые социальные связи, напоминающие дружбу, и иметь лучших друзей, пишет Daily Mail.

Работа, опубликованная в журнале Animal Behaviour, основана на шестилетних наблюдениях за 184 особями. Ученые пришли к выводу, что акулы не просто случайно оказываются рядом друг с другом, а демонстрируют устойчивые предпочтения в выборе «партнеров», регулярно объединяясь в одни и те же пары.

Исследователи выделили два типа взаимодействий: нахождение на близком расстоянии и более сложное координированное поведение. В частности, наблюдались движения по типу «веди-следуй», а также синхронное плавание, что указывает на осознанные социальные связи между особями.

При этом акулы не взаимодействуют одинаково со всеми соседями – они демонстрируют избирательность, предпочитая одних и избегая других. По словам ведущего автора исследования Наташи Мароси, подобное поведение напоминает социальные модели у людей, где существуют как близкие связи, так и избегание отдельных индивидов.

Исследователи также предполагают, что социальность может иметь стратегическое значение. Взрослые особи репродуктивного возраста формируют ядро социальной структуры, а самцы, как правило, обладают большим числом связей, чем самки. Это может помогать им снижать риск агрессивных столкновений с более крупными особями.

Бычьи акулы считаются одними из наиболее опасных для человека и входят в тройку видов, чаще всего фигурирующих в статистике нападений наряду с белыми и тигровыми акулами. Однако, как подчеркивают исследователи, подобные случаи остаются крайне редкими.

