Ураза-байрам в 2026 году: когда и как отмечают один из главных мусульманских праздников

Ураза-байрам — один из важнейших праздников мусульманского календаря. После долгого поста верующие благодарят Творца за возможность достойно пройти через это важное испытание, очистить душу и тело. Какое значение имеет Ураза-байрам для мусульман, как принято отмечать этот праздник и какие традиции его сопровождают — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают Ураза-байрам в 2026 году

Ураза-байрам — один из главных праздников в исламе. Его отмечают по завершении священного месяца Рамадан, в течение которого продолжался строгий пост.

Дата праздника уникальна для каждого года, так как исламский календарь основан на лунных циклах, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.

20 марта празднуют Ураза-байрам в 2026 году

В праздник тысячи верующих соберутся в мечетях и на специально подготовленных площадках для совершения праздничной молитвы, чтобы вместе вознести благодарность Всевышнему и разделить радость завершения священного месяца Рамадана.

Ураза-байрам — один из самых значимых и долгожданных праздников для мусульман всего мира. Он знаменует завершение благословенного месяца Рамадан — времени поста, молитвы, духовного очищения и особой близости человека к своему Творцу. В эти дни верующие подводят духовные итоги прожитого месяца, благодарят Всевышнего за дар Рамадана и за возможность пройти этот путь поклонения, укрепляя свою веру, очищая сердце и совершая добрые дела. Рушан Аббясов заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий

Значение праздника Ураза-байрам

Ураза-байрам — это не только торжественный день, но и важное духовное напоминание о тех уроках, которые приносит Рамадан, обратил внимание муфтий. Праздник неразрывно связан с глубокими духовными смыслами, которые мусульмане постигают на протяжении всего священного месяца.

Рамадан учит верующего дисциплине, терпению и умению управлять своими желаниями. Пройдя через этот особый период, мусульманин задумывается о том, как сохранить приобретенные духовные качества в повседневной жизни и после окончания священного месяца. Одним из главных уроков Рамадана становится стремление продолжать добрые дела и после праздника. Рушан Аббясов заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий

В дни Рамадана принято:

* проявлять особую заботу о нуждающихся,

* укреплять традиции благотворительности,

* делиться своим достатком, поддерживать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Завершение месяца поста сопровождается выплатой закят аль-фитр — обязательной милостыни, которая позволяет каждому нуждающемуся встретить праздник с радостью и достоинством.

«Согласно фетве Совета улемов Духовного управления мусульман РФ в этом году установлен следующий размер закят аль-фитр, который верующий выплачивает за себя и за каждого члена семьи: малоимущие — 250 рублей, люди со средним достатком — 800 рублей, обеспеченные — от 1300 рублей. Закят аль-фитр выплачивается до наступления праздничной молитвы», — обратил внимание Рушан Аббясов.

Праздник Ураза-байрам напоминает мусульманам о том, что истинная сила веры проявляется не только в дни особого поклонения, но и в повседневной жизни — в честном труде, добром отношении к людям, терпении и стремлении приносить пользу окружающим.

Для современного мусульманина, живущего в мире быстрых перемен и многочисленных испытаний, особенно важно помнить о духовных ориентирах, которые дает Рамадан. Милосердие, забота о ближнем, готовность помогать нуждающимся, уважение к родителям, внимание к семье и стремление к справедливости — все эти ценности формируют нравственную основу общества и помогают сохранять гармонию между людьми. Рушан Аббясов заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий

Ураза-байрам имеет значение не только для религиозной жизни мусульманской общины, но и для всего общества, подчеркивает муфтий. В праздничные дни мусульмане открывают двери своих домов для гостей, делятся радостью с соседями, друзьями и коллегами. Атмосфера праздника способствует укреплению дружбы между людьми разных национальностей и вероисповеданий, помогает лучше понимать друг друга и сохранять общественную гармонию.

Традиции празднования Ураза-байрама

Праздник Ураза-байрам дарит особую атмосферу духовной радости и благодарности. Ранним утром верующие совершают полное омовение, надевают чистую праздничную одежду и направляются в мечети или на открытые площадки для совершения коллективной праздничной молитвы — ид-намаза .

«Эта молитва объединяет тысячи людей, напоминая о братстве, единстве и равенстве всех верующих перед Всевышним. В московском регионе время начала праздничной молитвы едино — 07:00», — подчеркнул Рушан Аббясов.

После праздничной молитвы мусульмане:

* поздравляют друг друга;

* навещают родных и близких;

* уделяют внимание родителям и старшему поколению;

* посещают друзей и соседей;

* поминают усопших и посещают кладбища.

Во многих семьях накрывают праздничный стол, готовят традиционные блюда и угощения, которыми делятся с гостями. Особая радость у детей, которые получают подарки и наслаждаются атмосферой общего праздника.

В этот день часто звучит поздравление «Ид мубарак!», что переводится как «Счастливого (или благословенного) праздника!».

«Таким образом Ураза-байрам становится не только религиозным событием, но и временем укрепления семейных уз, добрососедства и общественного единства, напоминая о важности уважения, благодарности и искреннего внимания друг к другу», — подчеркнул Рушан Аббясов.

Где в России Ураза-байрам — выходной день

В девяти регионах России 20 марта в 2026 году является выходным днем в связи с празднованием Ураза-байрама:

• Адыгея;

• Башкортостан;

• Дагестан;

• Ингушетия;

• Кабардино-Балкария;

• Карачаево-Черкесия;

• Крым;

• Татарстан;

• Чечня.

Что нельзя делать в Ураза-байрам

Существует ряд ограничений, которые распространяются на Ураза-байрам.

* Не рекомендуется без уважительной причины пропускать праздничный намаз.

* Нельзя откладывать закят аль-фитр на другой день: важно помочь нуждающимся до начала утреннего богослужения.

* Ураза-байрам наполнен весельем, но от чересчур шумных вечеринок лучше отказаться, чтобы не допустить конфликтов и разлада.

* Воздержитесь от ссор и выяснения отношений в праздник. Будьте терпимы к ближним, проявляйте великодушие.

* Щедро накрытый стол — важный символ Ураза-байрама, но не главная цель праздника. Важно помнить о молитве и духовной стороне этого дня.