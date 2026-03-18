Госдума одобрила в первом чтении ужесточение требований к мигрантам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который усиливает требования к мигрантам для работы в России. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что за последнее время депутаты уже приняли 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики.

По его словам, кроме обсуждаемых инициатив, еще четыре законопроекта остаются на рассмотрении. Он отметил, что вопросы миграции являются приоритетными для Госдумы.

Володин также сообщил, что большинство инициатив разработали сами депутаты. Рабочую группу, в которую входят представители всех фракций, возглавляет вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

16 марта сообщалось, что правительство России поддержало законопроект, по которому иностранцев начнут выдворять из страны по еще 20 статьям Кодекса об административных нарушениях, включая дискредитацию армии, распространение экстремистских материалов и нацистской символики.

Ранее Совфед запретил выдворять воевавших в составе ВС России иностранцев.