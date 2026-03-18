Украина не может позволить себе быть «крупнейшей военной державой Европы», и поэтому ЕС должен быть готов «заплатить» за это. Об этом в статье для британского издания The Telegraph написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Депутат назвал наличие Украины на «восточном фланге» ЕС «геополитической удачей» для союза. Однако он подчеркнул, что Украина, которая подвергается бомбардировкам и из которой уехало несколько миллионов человек, не может «бесконечно» поддерживать свою миллионную армию и научно-исследовательский сектор, и для этого ей нужны деньги Европы.

«Десятилетиями европейская безопасность была субсидируемой роскошью, зонтиком, финансируемым США. Эта эпоха закончилась. Если Украина должна стать «фундаментом европейской безопасности», то Европа должна быть готова заплатить за тот фундамент, на котором она стоит», — написал депутат.

По словам Гончаренко, компромисс будет состоять в том, что Украина предоставляет «человеческий капитал», боеготовность и средства радиоэлектронной борьбы взамен на долгосрочное финансирование. Депутат отметил, что ЕС должен рассматривать армию Украины как «общеевропейский актив, финансируемый за счет общих оборонных механизмов». И, считает Гончаренко, неизвестно, сможет ли Европа «выжить без военного влияния Украины».

«Украина готова стать опорой нового европейского оборонного блока, при условии, что страны-участницы конфликта перестанут рассматривать ее как благотворительный проект. Это соглашение основано на хладнокровном реализме: Украина обеспечивает безопасность, которой не хватает Европе, а Европа предоставляет экономический двигатель, утраченный Украиной в результате конфликта», — отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что союзники Киева должны выйти за рамки подхода «столько, сколько потребуется» и начать вливать деньги и ресурсы в Украину «любой ценой».

В январе президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вступление Украины в ЕС является одной из ключевых гарантий безопасности не только для Киева, но и для всей Европы. В феврале итальянский политик и профессор Микеле Джерачи написал, что странам Европы не нужна помощь Украины для защиты от России.

А 18 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо построить новую систему безопасности Европы, но с участием России.



Ранее Гончаренко заявил об ухудшении переговорной позиции Украины.