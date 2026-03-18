Эксперт оценил возможное снижение ключевой ставки ЦБ

Эксперт Шнейдерман: возможное снижение ставки ЦБ сохранит привлекательность рубля
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Возможное снижение ключевой ставки до 14,5-15% значительно не отразится на поведении домохозяйств. Привлекательность рубля для депозитных инструментов сохранится, а уровень кредитной и деловой активности по-прежнему будет стабильным. Об этом газете «Известия» сообщил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Участники рынка ожидают от Банка России (ЦБ) продолжения плавного смягчения монетарной политики. Годовой показатель инфляции в России, по данным за февраль, составил 5,9%, поэтому у регулятора есть пространство для снижения ключевой ставки», — объяснил специалист.

По его словам, ожидания решений Банка России уже отразились на валютном рынке, в том числе и на динамике курса доллара. При этом значительных колебаний в паре рубль–доллар в ближайшем будущем не прогнозируется, так как соответствующие сигналы уже были учтены в котировках. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет указывать на постепенный выход экономики на траекторию сбалансированного роста.

Согласно прогнозам экономистов и финансовых аналитиков, которых опросила «Газета.Ru», ЦБ на заседании 20 марта с большой долей вероятности снизит ключевую ставку до 14-15% годовых. По словам специалистов, инфляция и инфляционные ожидания замедляются, что может послужить основанием для уменьшения ставки. Отмечается, что ставки по вкладам могут упасть уже в течение нескольких дней после заседания, а кредиты будут дешеветь медленнее.

