Кто следующая мишень? Иран мстит Израилю за гибель Лариджани, но опасается новых убийств

Иран объявил о новой волне ударов по Израилю в ответ на гибель Лариджани

Гибель секретаря Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани вызвала тревогу в высших эшелонах власти — чиновники опасаются, что атаки продолжатся и следующими целями могут стать другие представители руководства. По данным СМИ, в стране усиливаются страхи перед возможной эскалацией и давлением извне, однако Исламская Республика уже пообещала отомстить Израилю ракетными ударами. О реакции Тегерана и новых угрозах — в материале «Газеты.Ru».

Кто следующий

После гибели секретаря Совета национальной безопасности Али Лариджани в иранских элитах резко усилились опасения за личную безопасность, сообщили The New York Times два иранских чиновника, знакомых с ситуацией. По их словам, руководство страны обсуждает не только произошедшее, но и возможное продолжение атак.

Один из собеседников издания рассказал, что ему звонили коллеги и задавались вопросом, кто станет следующей целью. Другой отметил, что в стране нарастает ощущение, что Израиль не остановится, пока не устранит ключевые фигуры руководства и не произойдет смена режима.

«Лариджани считался умеренным политиком, и от него ожидали определенных перемен. В итоге он не только не смог их осуществить, но и сам стал жертвой», — сказал Али Акбар Мусави Хоейни, бывший иранский парламентарий, работавший с Лариджани, а затем переехавший в США.

На этом фоне, как отметили источники The Wall Street Journal, представители израильской разведки начали выходить на связь с отдельными иранскими командирами, называя их по именам и угрожая им и их семьям.

Издание показало расшифровку одного телефонного разговора между высокопоставленным иранским полицейским командиром и агентом Моссада:

«Вы меня слышите? — говорит агент Моссада на фарси. — Мы знаем о вас все. Вы в нашем черном списке, и у нас есть вся информация о вас».

«Хорошо», — ответил командир на записи.

«Я позвонил, чтобы заранее предупредить вас, что вы должны встать на сторону своего народа, — сказал агент Моссада. — А если вы этого не сделаете, ваша судьба будет такой же, как у вашего собственного лидера».

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Али Лариджани погиб в результате ночного авиаудара по территории Ирана. Позже эту информацию подтвердили в Тегеране. Вместе с ним погибли его сын, заместитель и охранники, а также командующий ополчением «Басидж» генерал-майор Голамреза Сулеймани.

Система будет жестче

После гибели Лариджани иранская система власти рискует стать менее гибкой, считают эксперты. Как заявил директор проекта по Ирану Международной кризисной группы Али Ваез, «с гибелью Лариджани Тегеран теряет одного из немногих политиков, способных связать поле боя с политикой».

На этом фоне усиливаются позиции сторонников жесткой линии, а более прагматичные фигуры внутри системы могут оказаться под давлением, отметило агентство Bloomberg. В частности, под вопросом оказывается роль главы МИД Аббаса Арагчи — одного из наиболее опытных дипломатов, остающихся в руководстве страны .

Удар же по секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана рассматривается как часть стратегии давления на иранское руководство с целью его ослабления, добавил Bloomberg представитель правительства Израиля.

«Чтобы разрешить конфликт, нужно давить на режим аятолл до тех пор, пока он не исчезнет. Мы не допустим, чтобы на смену одному режиму аятолл пришел другой», — объяснил он.

Иран будет мстить

В Тегеране заявили, что гибель Лариджани не повлияет на устойчивость политической системы страны. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью Al Jazeera подчеркнул, что государственные институты остаются стабильными и не зависят от отдельных фигур.

По его словам, в Иране выстроена прочная политическая конструкция с устойчивыми экономическими и социальными основами. Даже утрата ключевых представителей власти, как отметил дипломат, не способна поколебать систему.

Он напомнил, что в стране нет фигуры важнее верховного лидера, однако и после гибели Али Хаменеи государственные механизмы продолжили работать. Арагчи заявил, что руководство страны готово к любому развитию событий.

По его словам, «любой из нас готов пожертвовать жизнью, если это потребуется». При этом, подтвердил глава МИД, под удар действительно может попасть любой. Арагчи подчеркнул, что израильская армия «не колеблется, выбирая цели», и под удар уже попали 53 больницы и множество школ, банков и жилых домов . Министр не исключил, что ЦАХАЛ может ударить и по зданию МИД.

Аббас Арагчи также высказался о роли США в конфликте. По его мнению, Вашингтон оказался втянут в происходящее Израилем и не до конца понимает цели своих действий.

Иран тем временем объявил о новом этапе ударов по территории Израиля в ответ на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности . О начале очередной волны атак сообщил государственный телеканал Press TV.

«КСИР [Корпус стражей исламской революции] объявляет о 61-й волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за мученичество иранского Лариджани», — говорится в сообщении.

Арагчи подчеркнул, что ответственность за происходящее лежит на США. Он заявил, что Вашингтон должен признать ошибку и прекратить агрессию. При этом Тегеран, по его словам, не рассматривает вариант временного перемирия.