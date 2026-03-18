Иран ответил ударом беспилотников на убийство Израилем Лариджани

Иран в ответ на убийство Лариджани нанес удар по самолетам в Тель-Авиве

Вооруженные силы Ирана в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани нанесли удар по израильским самолетам-топливозаправщикам в аэропорту Бен-Гурион в пригороде Тель-Авива. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«С рассвета сегодняшнего дня в отместку за кровь храбрых моряков эсминца Dena, мучеников доктора Али Лариджани и генерала Голамрезы Солеймани была осуществлена волна ударов беспилотниками по месту базирования стратегических самолетов-заправщиков армии сионистского режима (Израиль — прим. ред.) в аэропорту Бен-Гурион», — говорится в сообщении.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти в Исламской Республике. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле осудили убийство Лариджани.