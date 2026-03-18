Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП на Пхукете

X

После ДТП на Пхукете двое из 11 пострадавших граждан России находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал генеральный консул РФ в городе Егор Иванов в беседе с РИА Новости.

«В настоящее время в больницах остаются трое россиян, двое из них в тяжелом состоянии. Таиландские правоохранительные органы ведут расследование происшествия», — сказал он.

Иванов также уточнил, что в результате случившегося не спасли гражданку Узбекистана, а не России, как сообщалось ранее.

ДТП произошло в среду, 18 марта. Как писал Telegram-канал SHOT, автобус с российскими туристами врезался в столб. По словам водителя, причиной аварии стало неожиданное маневрирование впереди ехавшей фуры. Он утверждает, что пытаясь избежать столкновения с фурой, потерял контроль над транспортом. От удара о столб микроавтобус отбросило на металлическое ограждение, что привело к серьезным повреждениям.

Для извлечения пострадавших из искореженного транспортного средства спасателям потребовалось использовать гидравлические ножницы.

Ранее в Таиланде российского туриста сбил автобус.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!