Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП на Пхукете

Генконсул РФ: двое россиян находятся в тяжелом состоянии после аварии на Пхукете

После ДТП на Пхукете двое из 11 пострадавших граждан России находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал генеральный консул РФ в городе Егор Иванов в беседе с РИА Новости.

«В настоящее время в больницах остаются трое россиян, двое из них в тяжелом состоянии. Таиландские правоохранительные органы ведут расследование происшествия», — сказал он.

Иванов также уточнил, что в результате случившегося не спасли гражданку Узбекистана, а не России, как сообщалось ранее.

ДТП произошло в среду, 18 марта. Как писал Telegram-канал SHOT, автобус с российскими туристами врезался в столб. По словам водителя, причиной аварии стало неожиданное маневрирование впереди ехавшей фуры. Он утверждает, что пытаясь избежать столкновения с фурой, потерял контроль над транспортом. От удара о столб микроавтобус отбросило на металлическое ограждение, что привело к серьезным повреждениям.

Для извлечения пострадавших из искореженного транспортного средства спасателям потребовалось использовать гидравлические ножницы.

