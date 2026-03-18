Во ФСИН подтвердили, что похититель девочки покончил с собой в СИЗО в Смоленске

ФСИН: обвиняемый в похищении девочки состоял на учете как склонный к суициду

Обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске Сергей Грищенков, найденный мертвым в СИЗО, состоял на профилактическом учете как склонный к совершению суицида. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на УФСИН России по Смоленской области.

В ведомстве заявили, что в камеру к подозреваемому незамедлительно прибыл медик, который пытался его реанимировать, но не смог.

О его смерти стало известно 18 марта. Предварительно, он совершил самоубийство.

По информации РИА Новости, мужчина оставил предсмертную записку, в которой признался в похищении ребенка. При этом мотивы своего поступка он так и не объяснил.

24 февраля 2026 года в Смоленске пропала 9-летняя Саша Фоменкова, которая вышла на прогулку с собакой. Спустя два дня еёенашли живой в квартире сожительницы Грищенкова, в 600 метрах от дома. По версии следствия, похититель следил за ребенком около полугода. Он заклеил девочке рот скотчем и вынес ее из подъезда в большой сумке. Вместе с Грищенковым была задержана и его сожительница, которой предъявили обвинение в соучастии.

