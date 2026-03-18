Орбан: Венгрия хочет построить новую систему безопасности в Европе с участием РФ
В Европе необходимо построить новую систему безопасности, торговую и энергетическую систему, но с участием Российской Федерации. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу GBN.

По его словам, вытеснение России из этих систем — это плохо, Венгрия хотела бы исправить ситуацию как можно скорее.

«Поэтому мы не видим никакого смысла в том, почему бы нам не создать новую систему безопасности Европы с участием России», — подчеркнул венгерский премьер.

До этого Орбан опроверг утверждения венгерской оппозиции о якобы попытках России повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии. Он заявил, что тот, кто придумывает такие истории, «вызывает просто жалость».

Венгерский премьер также напомнил о попытках предъявить подобные обвинения нынешнему президенту США, когда тот баллотировался на пост главы Белого дома.

Ранее Орбан обвинил Украину в желании разрушить экономику Венгрии.

 
