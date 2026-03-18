Россиянам объяснили, как правильно отвечать мошенникам

При получении телефонного звонка от мошенников важно проявить максимальную критичность и не вступать с ними в диалог. Однако если разговор уже начался, нужно понимать, какие ответы помогут защититься и не стать жертвой злоумышленников. Об этом RT рассказал председатель комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров Максим Гмыря.

По словам эксперта, мошенники стараются описывать неприятные ситуации и задавать наводящие вопросы, в результате которых жертва сама приходит к нужным им выводам. Защититься в такой ситуации поможет ломка скрипта.

Специалист предупредил, что на любые попытки злоумышленников узнать личную информацию нужно отвечать неопределенно. Такая реакция заставляет мошенников нервничать и пытаться выкрутиться, поскольку их классический сценарий перестает работать.

Если же обманщики представляются якобы сотрудниками правоохранительных органов, рекомендуется настойчиво предлагать им личную встречу.

«Скажите, что готовы прийти в официальное отделение и пообщаться с действующими офицерами вживую. Как правило, после этого «сотрудник» начинает говорить чепуху или вовсе прекращает звонок», — объяснил аналитик.

Он также добавил, что важно не вовлекаться в разговор эмоционально и соблюдать меры предосторожности, записывая телефонный разговор на диктофон.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко до этого предупреждал, что существует пять фраз, которые прямо указывают на то, что человеку звонит мошенник. По его словам, злоумышленники могут пугать россиян блокировкой счетов, пытаясь выбить из равновесия. После таких слов необходимо прекращать разговор.

Ранее россиян предупредили об опасности эмоционального давления мошенников.