Кремль: Россия продолжает изучать сценарий ухода с европейского газового рынка

Песков: поручение Путина об уходе с энергорынков ЕС прорабатывается

Россия пока прорабатывает вопрос о том, не стоит ли ей инициативно прекратить поставки энергоресурсов на европейский рынок. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

«Что касается поручения президента рассмотреть возможность раннего ухода с европейских рынков по газу, то эта тема на рассмотрении, требуется достаточно глубокий анализ», — сказал он.

В данный момент мировой энергетический рынок переживает очень серьезные потрясения в связи с войной на Ближнем Востоке, что затрудняет возможность прогнозирования динамики развития рынков, отметил Песков.

В связи с этим Россия производит глубокий анализ с учетом всех особенностей текущего момента, добавил представитель Кремля.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству проработать сценарий возможного полного ухода страны с европейского газового рынка. Это распоряжение связано с долгосрочными планами Евросоюза по поэтапному отказу от импорта российского газа.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что часть российского сжиженного природного газа перенаправят из Европы в дружественные страны, которые готовы заключать долгосрочные контракты.

Ранее Песков заявил, что решение об уходе России с газового рынка Европы пока не принято.