Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Кремль: Россия продолжает изучать сценарий ухода с европейского газового рынка

Песков: поручение Путина об уходе с энергорынков ЕС прорабатывается
Shutterstock

Россия пока прорабатывает вопрос о том, не стоит ли ей инициативно прекратить поставки энергоресурсов на европейский рынок. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

«Что касается поручения президента рассмотреть возможность раннего ухода с европейских рынков по газу, то эта тема на рассмотрении, требуется достаточно глубокий анализ», — сказал он.

В данный момент мировой энергетический рынок переживает очень серьезные потрясения в связи с войной на Ближнем Востоке, что затрудняет возможность прогнозирования динамики развития рынков, отметил Песков.

В связи с этим Россия производит глубокий анализ с учетом всех особенностей текущего момента, добавил представитель Кремля.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству проработать сценарий возможного полного ухода страны с европейского газового рынка. Это распоряжение связано с долгосрочными планами Евросоюза по поэтапному отказу от импорта российского газа.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что часть российского сжиженного природного газа перенаправят из Европы в дружественные страны, которые готовы заключать долгосрочные контракты.

Ранее Песков заявил, что решение об уходе России с газового рынка Европы пока не принято.

 
Теперь вы знаете
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!