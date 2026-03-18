Кадышева отменила концерт в «Лужниках»

Певица Надежда Кадышева перенесла летний концерт в Москве на другую площадку
Представитель семьи Кадышевых Юрий Шаркович сообщил kp.ru, что певица и ее сын решили не проводить концерт в «Лужниках».

Выступление было перенесено на другую площадку — ВТБ Арена. Концерт пройдет в запланированную дату — 20 июня. В этот день Надежда и Григорий Кадышевы споют вместе с ансамблем «Золотое кольцо».

«Почему мы решили перенести концерт на другую площадку? Надежду и Григория убедили в этом решении зрители, которые просят провести концерт в их городе. С учетом пожеланий наших поклонников годовой тур «Золотого кольца» расширится, что требует дополнительного времени и подготовки», — отметил представитель артистки.

Шаркович подчеркнул, что организация концерта в «Лужниках» требует немалых сил и затрат. Кадышева приняла решение в пользу зрителей и вложиться в несколько новых региональных концертов вместо одного крупного в Москве.

По словам Шарковича, у людей, купивших билет на концерт в «Лужниках», появилась возможность посетить концерт либо на ВТБ Арена, либо в другом городе.

Ранее директор Кадышевой объявил об уходе от певицы.

 
