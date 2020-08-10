Чешский сценарий: Словакия высылает российских дипломатов

Братислава выслала трех сотрудников российского посольства, сообщил официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага. Спецслужбы Словакии считают, «что деятельность дипломатов РФ противоречила Венской конвенции».

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Братислава постановила сотрудникам российского диппредставительства покинуть страну до следующей недели. Местные СМИ назвали объявленных персонами нон грата дипломатов «сотрудниками российских спецслужб», передает ТАСС.

Москва ответит симметрично на этот шаг Братиславы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, добавив, что в Словакии могла иметь место провокация, «как ранее в Чехии».

«Подобные шаги омрачают фон российско-словацких отношений и вынуждают Москву на рассмотрение вопроса о симметричных ответных мерах. Принцип взаимности никто не отменял в дипломатической практике», — указал парламентарий.

В июне нынешнего года МИД России объявил двух сотрудников посольства Чешской Республики персонами нон грата в качестве зеркальной меры на действия Праги.

В Москве подчеркнули, что линия на обострение отношений с Россией в Чехии «возведена в ранг государственной политики» и подобное развитие событий МИД будет учитывать «в общем контексте наших отношений с Чехией».

Также Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Чехии Витезслава Пивоньку в связи с дипломатическим скандалом — в связи с «недружественными действиями Праги».

«Это все будет учтено в выстраивании курса в отношении этого государства», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала высылку российских дипломатов «хамским и неприличным поступком».

Двоих сотрудников посольства РФ в Праге объявили персонами нон-грата в связи с историей о якобы перевозке яда — рицина — для покушения на чешских политиков.

Пражский еженедельник Respekt сообщил, ссылаясь на источник в спецслужбах, что в Прагу прилетел «некий мужчина с российским дипломатическим паспортом», в чемоданчике у которого якобы был смертельный яд.

Отрава, по версии пражских журналистов, могла предназначаться двум муниципальным политикам: старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу и приматору (главе) Праги Зденеку Гржибу.

Эти люди имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади «Под каштанами» в площадь Бориса Немцова (к этой площади примыкает территория посольства России в Чешской Республике).

Посольство РФ направило ноту в МИД Чехии, указав на недопустимость «беспочвенных нападок» на Россию и ее пражскую дипмиссию — туда, по данным СМИ, поехал прилетевший в Прагу человек с ядом.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что доказательств якобы попыток Москвы отравить кого-то в Чехии не предъявлено.

В январе МИД Болгарии вручил российскому послу ноты, в которых объявлялось, что два российских дипломата должны покинуть страну, так как их признали персонами нон грата. Об этом написало российское посольство в Софии на своей странице в Facebook.

«Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем дипломаты посчитали, что распространение информации о возможной высылке российских представителей в связи с подозрением в шпионаже «до официального уведомления посольства не соответствует традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами».

Тогда же болгарская прокуратура сообщила, что ранее были проведены два досудебных разбирательства в отношении россиян, которые «собирали информацию, представляющую государственную тайну, с целью передачи иностранному государству или иностранной организации».

Таким образом прокуратура объявила, что считает российских представителей шпионами.

«Каких-либо материалов, доказательств, оснований, которые послужили поводом для принятия подобных решений или виновности этих людей, предъявлено не было... Такое шоу было устроено», — указывала Мария Захарова.

Она поясняла, что Россия видит в данных действиях болгарской стороны намерение не придерживаться достигнутых договоренностей, а также желание Софии «отравить атмосферу дружбы и взаимодействия, взаимовыгодного и взаимоуважительного».

На фоне всего происходящего пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что американские спецслужбы развернули в странах Восточной Европы масштабную кампанию, направленную против политических и общественных деятелей, которые выступают за добрососедские отношения с Россией.

В службе отметили, что эпицентром шпионских действий стала Болгария.

«Согласно полученной информации, спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией. В этих целях мобилизуется агентура и неправительственные организации, финансируемые официальными ведомствами США», — сказал руководитель пресс-бюро Сергей Иванов.