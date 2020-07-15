Китайское предупреждение: МИД КНР возмущен санкциями «за Гонконг»

Китай намерен ввести санкции в отношении США из-за указа американского президента Дональда Трампа об усилении давления на Пекин из-за ситуации в Гонконге. Как сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя китайского МИДа Хуа Чуньин,

власти КНР считают введенные Трампом санкции «грубым вмешательством» в дела Гонконга и внутренние вопросы Китая.

«Мы призываем американскую сторону немедленно отменить соответствующее решение и прекратить делать любые заявления и совершать поступки, которые наносят ущерб интересам Китая», — заявила Хуа. По ее словам, Китай будет реагировать по мере развития событий.

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Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, вводящий против КНР санкции — из-за «уничтожения свобод в Гонконге». По словам американского лидера, эти меры — «новое мощное орудие», которое поможет привлечь к ответственности виновных в гонконгском кризисе.

Санкции вводятся против отдельных китайских компаний и чиновников, участвовавших в разработе и принятии закона об обеспечении нацбезопасности в Гонконге. Трамп также лишил Гонконг особого статуса — к нему США теперь будут относиться так же, как и к материковому Китаю. Отменяются привилегии, особое отношение к гонконгским компаниям и экспорт особо важных технологий. Президент Соединенных Штатов заявил, что Гонконг уже не сможет конкурировать со свободными рынками. «Мы только что потеряли одного конкурента», — подчеркнул он.

Возмутивший Белый дом закон о гонконгской нацбезопасности вступил в силу 30 июня. Теперь жителям Гонконга за действия, нацеленные на подрыв власти, терроризм и сговор с внешними силами грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Кроме того, в Гонконге будут созданы представительства органов госбезопасности КНР.

Госсекретарь США Майкл Помпео сравнил действия китайских коммунистических властей в Гонконге с действиями нацистов в годы Второй Мировой войны.

«Сейчас Китай ужесточает контроль над Гонконгом, стремясь стать единой, величайшей мировой державой, что в некотором смысле сопоставимо с действиями гитлеровской Германии», — заявил глава Госдепа.

Он обвинил китайскую Компартию в нарушении договора с Великобританией о статусе Гонконга. По его мнению, это «похоже на нарушенные обещания Третьего Рейха, выступившего против остальной Европы».

В конце прошлого года Помпео заявил, что Вашингтон должен противостоять Коммунистической партии Китая (КПК), стремящейся к мировому господству и угрожающей американской национальной безопасности.

Однако США настроены на улучшение двусторонних отношений с Китаем, подчеркнул он.

«Мы хотели бы видеть процветающий Китай, живущий в мире со своими гражданами и соседями», — заявил Помпео. Свободолюбивые китайские граждане, добавил он, выступают против Компартии.

Впоследствии в Twitter Помпео написал, что Китай настроен по отношению к США враждебно, хотя именно Вашингтон, с его точки зрения, помогал «поднимать страну». «Мы должны иметь дело с реальным Китаем, а не с воображаемым», — подчеркнул госсекретарь.

В министерстве иностранных дел КНР заявили, что «Помпео — из той когорты американских политиканов, которые забили себе голову предрассудками, гнусно клевеща на Китай и Компартию». Официальный представитель ведомства Гэн Шуан подчеркнул тогда в ходе брифинга, что так действуют «некоторые немногочисленные американские политики».

Кроме того, в китайском МИДе вскоре после начала массированных столкновений с полицией в Гонконге обвинили Вашингтон в активной помощи протестующим против правительства КНР. Как заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве, происходящие столкновения демонстрантов с полицией — «работа США».

Помпео подобные заявления отверг и назвал «глупостью». По словам госсекретаря, «ответственность за протесты лежит на жителях Гонконга». «Я думаю, что среди них те, кто хочет, чтобы правительство услышало их и их голоса», — пояснил американский госсекретарь.