«Бездоказательно»: в Госдуме ответили ЕС на обвинения по вирусу

Член комитета Государственной Думы по информационной политике Евгений Ревенко ответил на заявление официального представителя Еврокомиссии Питера Стано о «дезинформации» про коронавирус, которая якобы исходит из России. Слова российского парламентария приводит РИА «Новости».

«Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Не мешало бы в первую очередь разобраться с тем потоком лжи и дезинформации, которая публикуется в западной прессе в связи с ситуацией в России», — заявил Ревенко.

Он также дал совет Стано — обратить внимание на публикации в газетах Financial Times и New York Times. По словам депутата, журналисты этих СМИ «безосновательно утверждали, что статистика смертности в России сильно занижена», а объяснить, на основе чего выдвинуты такие обвинения, никто не удосужился по-прежнему.

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Представитель Еврокомиссии сообщил ранее немецкому журналу Bild am Sonntag, что «разные источники из России» распространяют в странах Евросоюза «теории заговора» о COVID-19. Цель этой кампании по дезинформации, по его мнению, сводится к «подрыву авторитета ЕС» и сомнению в способности европейских стран преодолеть коронавирусный кризис. Примеров такой «дезинформации» в статье не приводится, равно как и конкретных источников.

Газета Financial Times ранее писала, что смертность от COVID-19 в России может превышать официальные данные.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что РФ никогда не манипулировала официальной статистикой. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в свою очередь также подчеркнула, что сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пояснила, что против России развернута кампания по дезинформации.

Кроме того, департамент здравоохранения Москвы в среду категорически опроверг сообщения о некорректности подсчета смертности от коронавируса.

Сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций. «В апреле 2020 года действительно, по данным Управления ЗАГС по г. Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти. Так, увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года — 985 человек, то есть в 2 раза меньше», — отмечают в Депздраве.

Диагноз умерших с подозрением на COVID-19 устанавливается после патологоанатомического вскрытия в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ. Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы, злокачественные заболевания четвертой стадии и другие смертельные заболевания.

Любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, не говоря уже о пандемии коронавируса, всегда сопровождается ростом смертности. Аналогичная ситуация наблюдается и за рубежом: статистика по смертности от коронавируса ниже, чем общий прирост смертности.

Кроме того, даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID-19 будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне (10% и 23% соответственно). «При этом, если произвести такой пересчет в этих городах, смертность в них составит 13% и 32% соответственно», — подчеркивается в заявлении.

В то же время директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что реальное число смертей от коронавируса в стране может превышать официальную статистику. По его словам, некоторые люди могли умереть от коронавируса дома и не быть включенными в статистику, так как их не госпитализировали.

«Я не знаю точно, на сколько процентов выше, но почти наверняка эта цифра выше», — сказал инфекционист. Он также отметил, что ситуация с коронавирусом в США не полностью контролируется.