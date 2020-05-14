«Ситуация меняется»: Путин указал на стратегические задачи

Несмотря на продолжающуюся борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, необходимо обеспечить динамичное решение стратегических задач и реализацию масштабных проектов, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.

Глава государства уточнил, что к подобным проектам относится развитие в стране генетических технологий.

«Сейчас генетические исследования помогают прокладывать путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе, и от коронавируса», — сказал Путин. Глава государства поблагодарил специалистов-генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой.

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К реализации программы развития генетических технологий в России приступили в апреле 2019 года, напомнил президент. На нынешнем совещании он предложил обсудить, что сделано за прошедший год, и дальнейшие шаги в этом направлении.

«К этому сложному, большому проекту мы последовательно шли несколько лет. Были усилены существующие и созданы новые научные школы, в том числе с участием наших соотечественников из ведущих мировых исследовательских центров и университетов, и, что важно, в генетике работает все больше и больше молодых, перспективных ученых», — обратил внимание глава государства.

По его словам, на развитие этого направления и наук о жизни в целом сконцентрированы «значительные ресурсы: и кадровые, и финансовые, и организационные».

Президент также указал на необходимость разработать целую линейку технологий в медицине, промышленности и экологии.

Он отметил, что у России должны быть разработки, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания.

«Все последние недели наши усилия были направлены, прежде всего, на противодействие эпидемии коронавируса, на подготовку неотложных мер поддержки граждан и экономики. Будем последовательно продолжать эту работу, разумеется, и дальше. Но повторю — ситуация меняется, и это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки», — подчеркнул он.

За последние сутки в России выявили 9974 случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число обнаруженных случаев в стране с начала эпидемии превысило 252 тыс. человек, умерли 2305 пациентов. Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 мая превысило 4,34 млн человек. Пандемия новой инфекции охватила 187 стран.

Президент России 11 мая объявил, что с 12 мая в стране завершается период нерабочих дней, связанный с распространением в мире коронавируса. Глава государства оставил за главами регионов право приостанавливать и ограничивать работу предприятий, где невозможно соблюдать все санитарные правила, но с условием, что сотрудники будут получать зарплату. Режим повышенной безопасности сохранили для граждан старше 65 лет. Кроме того, массовые мероприятия по-прежнему запрещены в стране. Общие санитарные требования и региональные профилактические меры сохраняются.

Дальнейшее снятие ограничений, которые были введены из-за пандемии, будет поэтапным. Глава государства призвал регионы «не руководствоваться общей калькой» при смягчении требований, поскольку эпидемиологическая ситуация везде разная.

В связи с ограничениями, которые были введены из-за пандемии коронавируса, власти сформировали пакет мер по поддержке бизнеса в сложившейся ситуации.

В частности, с 1 июня власти намерены запустить программу поддержки занятости для предприятий в пострадавших отраслях и социально ориентированных некоммерческих организаций. Они смогут получить субсидируемые государством кредиты под 2%. Займы будут рассчитываться исходя из одного минимального размера оплаты труда на сотрудника на шесть месяцев.

Что касается индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий из пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО, им спишут все налоговые и страховые платежи за второй квартал, за исключением НДС. Самозанятым вернут налог на доход, который был уплачен в прошлом году, и предоставят «налоговый капитал» в размере одного МРОТ для проведения налоговых платежей.

Помимо этого, правительство подготовило пакет мер по поддержке граждан. В первую очередь, финансовая поддержка направлена на семьи с детьми.