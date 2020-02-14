«Так и ахнули»: о чем Лавров говорил с Помпео

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

«Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор «Good luck», — написала Захарова в Facebook.

По словам дипломата, участники Мюнхенской конференции, которые находились у российской переговорной комнаты, «так и ахнули».

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«Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее», — добавила Захарова.

Конференцию, которая началась в пятницу в столице Баварии, должны посетить главы 35 стран. При этом президент России Владимир Путин присутствовать не будет. Москву на форуме представляет Сергей Лавров.

Не примут участия в конференции также канцлер Германии Ангела Меркель и лидер США Дональд Трамп. Делегацию ФРГ возглавляют министр иностранных дел Хайко Масс, а также немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер. США представляют госсекретарь Майк Помпео и американский министр обороны Марк Эспер.

В то же время в работе конференции впервые принимают участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также украинский лидер Владимир Зеленский.

Всего форум должен собрать около 800 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира.

У Лаврова намечено много встреч и переговоров как в двустороннем, так и многостороннем форматах, однако о предстоявшей беседе с Помпео ранее не сообщалось. Как отмечали СМИ, Помпео запланировал встречи с президентом Афганистана, главами МИД Германии, Хорватии и Чехии и премьер-министром Иракского Курдистана.

График Лаврова в Мюнхене продолжает прорабатываться. Ожидается его речь на пленарной сессии конференции на тему «Глобальный беспорядок: есть ли шансы для новой повестки дня» 15 февраля, а также на круглом столе форума «Примаковские чтения» под названием «Приоритеты внешней политики России в эпоху нового противоборства великих держав».

Главе российского МИДа также предстоит встретиться с коллегами из ФРГ, Китая, Японии и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

В преддверии мероприятия был опубликован традиционный доклад организаторов, получивший название Westlessness, что можно перевести как «Беззападность».

Согласно документу, главными вопросами форума должны стать ситуация на Ближнем Востоке на фоне усиленной конфронтации между США и Ираном, Сирия и конфликт в Ливии.

Отдельное место в документе было отведено «откровенным вызовам» для Запада со стороны Москвы, а также ослабление позиций США и Европы.

Экспертов, в частности, беспокоит успешное взаимодействие Москвы с Пекином, также они отменили роль России как «основного игрока» на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что Лавров во время предыдущих выступлений на Мюнхенской конференции неоднократно подчеркивал, что мир становится многополярным, что повторяет тезис о гибели однополярного мира из знаменитой речи Владимира Путина, прозвучавшей на мероприятии 13 лет назад.

Он [многополярный мир] создан, однополярного мира уже не существует», — подчеркивал Путин.